Náčelník generálního štábu Bečvář navštívil české vojáky v Kábulu

Praha/Kábul - Náčelník generálního štábu Josef Bečvář o víkendu navštívil české vojáky na základně v afghánském Kábulu. Tradiční předvánoční cestu ovlivnila bezpečnostní situace po nedávném útoku na spojenecké základně Bagrám, kde čeští vojáci také působí, informovala mluvčí Generálního štábu Jolana Fedorková.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář o víkendu navštívil české vojáky na základně v afghánském Kábulu. Foto: ČTK/Armáda ČR

Při explozi 12. listopadu v Bagrámu zemřeli čtyři Američané, zraněno bylo dalších 16 Američanů a jeden Polák. "Situace v místě se postupně stabilizuje, naši vojáci jsou v pořádku a pokračují v plnění úkolů. Kromě ochrany vnějšího perimetru základny, o který se dělí s Gruzínci, nově zabezpečují i kontrolu osob a vozidel, prohledávání prostor či doprovody místních zaměstnanců a kontraktorů," uvedl Bečvář. Kvůli dodržení minimální koncentrace lidí letos za vojáky nevycestovali umělci.

Z Bagrámu do Kábulu přijel i velitel strážní roty kapitán Petr Vítek, který potvrdil, že po utlumení výjezdů vojáci opět pokračují v kombinovaných hlídkách s Afghánskou národní armádou a vrací se na propouštěcí místa policie.

Nové hrozby

V Afghánistánu by mělo v příštím roce být do 270 českých vojáků, o rok později do 250. "Naše účast je zde opodstatněná a předčasný odchod by jistě nepřispěl ke stabilizaci země," podotkl Bečvář. Objevují se prý nové teroristické hrozby, nepřítel využívá sofistikovanější prostředky, například drony, které monitorují koaliční síly. Nebezpečná jsou i magnetická výbušná zařízení, přímé a nepřímé útoky.

Kábul je místem s vysokou koncentrací lidí a řadou zájmových objektů. "Nepředpokládáme, že s nástupem zimy se počet incidentů sníží, jak je tomu například v horských oblastech. Ačkoliv se mandát mise změnil z bojové na asistenční již v roce 2015, afghánské bezpečnostní síly se bez koaliční podpory stále neobejdou," uvedl dodal Bečvář.

Setkal se také s členy polního chirurgického týmu, který působí v tamním zdravotnickém zařízení ROLE 2. Velitel jednotky Zdeněk Jícha potvrdil, že kromě běžných ošetření zajišťují i hromadný příjem zraněných koaličních vojáků a členů místních speciálních jednotek. Tým lékařů a zdravotní personál působí v kábulské nemocnici v obdobné sestavě jako ten, který v těchto dnech odletí do Iráku, kde bude poskytovat zdravotnickou podporu a péči příslušníkům koaličních i iráckých ozbrojených sil.