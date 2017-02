Naděje pro lidi s rakovinou: Přibude další ozařovač

INFOGRAFIKA - Bojují se zákeřnou rakovinou. Naději na uzdravení jim krátí metastázy. Na svou léčbu přesto musejí čekat týdny. To by se mělo změnit. V Česku totiž přibude další ozařovač CyberKnife pro pacienty s neoperovatelnými nádory.

Chce si ho pořídit elitní pražská Ústřední vojenská nemocnice. Navíc za cenu o polovinu nižší, než jakou za stroj původně dala ostravská fakultní nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví proto není proti.

„Ústřední vojenská nemocnice si skutečně hodlá pořídit unikátní přístroj CyberKnife," potvrdila Deníku mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Ozařovač by měl sloužit všem pacientům, kteří zápasí s nádory hlavy, jater, plic, prostaty nebo slinivky. Používat by ho měli lékaři z radiochirurgie. Kdy se bude moci objednat první pacient, ovšem stále není jasné. Nákup totiž musí nejprve schválit přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. „A termín zasedání komise ještě není stanoven," vysvětlila Jitka Zinke.

Podle poradce ministra zdravotnictví Romana Prymuly to ale bude co nevidět. Přístrojová komise navíc podle něj nákup pravděpodobně schválí. „Jsme tomu nakloněni. Není možné, aby pacienti jezdili za péčí stovky kilometrů daleko napříč celou republikou," vysvětlil.

PRACUJE NA DVĚ SMĚNY

Nemocnice si chce navíc kybernetický nůž pořídit velmi levně – jen za polovinu částky, kterou na něj vydala ostravská fakultní nemocnice před sedmi lety. Vyplývá to alespoň z žádosti, kterou dostali členové komise na jednom ze svých předešlých zasedání. Zatímco ostravská fakultka pod vedením exministra Svatopluka Němečka za CyberKnife zaplatila zhruba 200 milionů korun, pražský špitál ohodnotil nákup jen na 123 milionů korun. Jde přitom o přístroj stejných kvalit.

Ostravský kybernetický nůž už také nezvládá nápor pacientů. Podle mluvčího ostravské fakultky pracuje na dvě směny, někdy až šestnáct hodin denně. „Čekací doby jsou až tři měsíce podle závažnosti diagnózy," řekl už v loňském roce mluvčí ostravské fakultní nemocnice Tomáš Oborný. Lidí s rakovinou přitom každým rokem přibývá.

Plán má ale i své odpůrce. Nelíbí se zdravotním pojišťovnám. Důvod: provoz kybernetického nože stále nemá jasná pravidla. Nikdo proto neví, kolik peněz vyšetření správně stojí. „Problém je v tom, že výkony prováděné na přístroji stále nejsou v seznamu zdravotních výkonů. Nemají své ohodnocení. Řeší se to proto nouzově a individuálními dohodami. Jeden zákrok stojí řádově stovky tisíc," vysvětlil nelibost šéf Svazu zaměstnaneckých pojišťoven Ladislav Friedrich. Pacientům by podle něj měl stačit jeden přístroj. „Jestli bude stát v Praze, nebo v Ostravě, to už je nám celkem jedno," řekl Friedrich.

NÁKUP VYŠETŘUJE POLICIE

Proti nákupu CyberKnife se v minulosti postavil také exministr Svatopluk Němeček. Podle kritiků za tím bylo právě zjištění, že chce pražská střešovická nemocnice za přístroj zaplatit jen poloviční cenu, než kterou vydal jako ředitel ostravské fakultky on. Nákup pro ostravskou nemocnici totiž kvůli podezření z předražení vyšetřuje policie. Němečkovou zakázkou se zabýval i Finančně analytický útvar ministerstva financí. „Cifršpioni" nakonec ve své výroční zprávě uvedli, že se při nákupu kybernetického nože část peněz „ztratila". Přitekly ze zahraničí na účty českých firem, aniž by bylo jasné, jak se tyto společnosti na dodávce přístroje podílely. Šlo o celkem 26 milionů korun.

