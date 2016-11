Nadšenec loví z vody židovské náhrobky

Seč – Matěj Kopecký z Kutné Hory zachránil ze dna Sečské přehrady žulový fragment bývalého náhrobku, nesoucí hebrejské písmo.

Vylovený židovský náhrobekFoto: Vladimír Havlíček

Je čerstvým absolventem magisterského studia archeologie na Univerzitě Hradec Králové. Ve volném čase svolává podobné nadšence po internetu a společně udržují či zachraňují nejrůznější památky. Když se dověděl, že na Sečské přehradě je rekordně nízká hladina vody, vzpomněl si na pozůstatky židovského hřbitova v Hoješíně na břehu přehrady. Ihned vyrazil na „záchrannou" akci.

„Cíl byl jasný. Navštívit tamní židovský hřbitov, projít okolí a pokusit se objevit svržené, dnes již fragmenty bývalých náhrobků," „Povedlo se! Asi sto metrů východním směrem (jindy pod hladinou jsem nalezl pohozený žulový fragment bývalého náhrobku, nesoucí hebrejské písmo," raduje se Matěj.

Bylo patrno, že náhrobek byl násilně poničen a vhozen do vody. „Zbytek náhrobku jsem očistil, zvedl a odnesl těch sto metrů tam, kam vždy patřil, na židovský hřbitov a uložil jsem ho podél hřbitovní zdi. Snad jsem udělal dobrý skutek. Nebýt toho, že byla Sečská přehrada upuštěna, nikdo by se nikdy o fragmentu nedozvěděl a navždy by zůstal pod hladinou vodní nádrže," dodává Matěj Kopecký.dám dobrovolníky, kteří by se sešli v dopoledních hodinách v sobotu 3. prosince v Hoješíně.

Prošli bychom nově odhalený břeh, který bude po zimě opět zaplaven, prošli bychom vegetaci okolo hřbitova a pokusili se najít další zbytky náhrobků, ty bychom navrátili na původní místo. Doufám, že se několik nadšenců najde a společně půjdeme udělat dobrou věc. Hoješínský hřbitov si to zaslouží. Dobrovolníci mi mohou psát na e-mail fudziwar@seznam.cz, nebo zavolat na telefonní číslo 724 933 889."

„Chtěl bych vám jménem Židovské obce v Praze poděkovat za vaši snahu zachránit některé ze ztracených, resp. záměrně zlikvidovaných náhrobků ze židovského hřbitova v Hoješíně," napsal v obsáhlém dopise Matěji Kopeckému Mojmír Malý ze Židovské obce.

Vladimír Havlíček