Náhrady za majetek na Podkarpatské Rusi? Mohou žádat vnuci

Okruh lidí, kteří mohli požádat o náhradu za nemovitosti zanechané kvůli druhé světové válce na Podkarpatské Rusi, se patrně rozšíří jen na vnuky původních majitelů. Není ale jisté, zda by nárok získali všichni vnuci. Sněmovna o tom rozhodne nejspíš v červnu při závěrečném kole hlasování, do něhož dnes návrh poslala.

Původní návrh skupiny poslanců ODS, ANO, KDU-ČSL a Úsvitu předpokládal, že by se možnost požádat o odškodnění vztahovala na vnoučata a dědice původních majitelů. Dosud mohli o odškodnění žádat vedle vlastníků jejich manželé a děti.

Sněmovní ústavně-právní výbor doporučil rozšíření okruhu žadatelů omezit jen na vnuky žadatelů, kteří během odškodňovacího řízení zemřeli. Podle spoluautora předlohy Vladislav Vilímce (ODS) by se tím ale okruh žadatelů rozšířil jen o zhruba 25 lidí. Doporučil, aby se okruh rozšířil na manžele dětí a vnuky původního vlastníka s tím, že nárok by neměli potomci vlastníků, kteří původní lhůtu pro uplatnění nároku zmeškali.

O odškodnění bylo podle současného zákona nutné požádat do konce roku 2013. Do poloviny loňského roku bylo podle Vilímce vyplaceno 335,2 milionu korun celkem 537 žadatelům, tedy jen čtvrtina až třetina původně odhadované částky. Žádosti by bylo třeba podle úprav novely podat do poloviny příštího roku.

Odškodnění se podle zákona vztahuje na nemovitý majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi od 29. září 1938 a pozbytý do 23. května 1945 kvůli postoupení tohoto území tehdejšímu Sovětskému svazu. Ten poskytl zhruba 920 milionů korun jako vyrovnání za nemovitosti patřící československým občanům. Těm ale bylo z této sumy vyplaceno v 60. letech minulého století celkem pouze 13 milionů korun.