Náměstek ministra vnitra odvolal ředitele správce sítí státu

Praha - Prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka trvá na tom, že vládu by měl opustit ministr kultury Daniel Herman. Zdůvodnil to tím, že Herman prý poškodil zájmy ČR a nedodržuje zahraniční politiku. Mluvčí to dnes uvedl na pravidelné tiskové konferenci. Zeman se dnes sejde s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), který ohlásil možné změny ve složení svého kabinetu.