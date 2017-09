Národní divadlo se 6. října zahalí do černé. Uskuteční se rozloučení s Třískou

Přijde zima a šoférů se zeptá, co dělali v uplynulých dnech. Současný závan babího léta tomu sice nenapovídá a v době, kdy státní svátek láká každého, kdo může, aby si užil prodlouženého víkendu, by na mrazy myslel málokdo – kvapem žloutnoucí stromy ale napovídají: přichází čas, kdy je třeba pomýšlet na zimní pneumatiky. A také na to, jak se na nich jezdí po zasněžených silnicích.