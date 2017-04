Národní knihovna hledá ředitele, čeká ho zakázka za miliardu

Ministerstvo kultury po téměř dvouletém provizoriu ve vedení Národní knihovny (NK) začalo hledat jejího nového ředitele. Vypsalo výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele, uchazeči se mohou hlásit do 21. dubna. Funkce by se měl ujmout už 1. června. Před knihovnou je především poslední a nejdražší etapa revitalizace Klementina, která bude stát přibližně miliardu korun.

Národní knihovna v pražském Klementinu. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Od konce dubna 2015 byl řízením knihovny pověřen památkář Petr Kroupa, k vyřešení personální situace v NK ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) přistupuje v době, kdy se blíží konec jeho mandátu.

Opravuje se i barokní areál Klementina

K největším problémům NK patří nedostatek místa, výrazněji se řeší posledních 15 let. Původně vedení knihovny razilo ideu novostavby, jež vedla k vypsání mezinárodní architektonické soutěže. Údajné nedůslednosti při vyjednávání pozemku a organizaci soutěže spojené s radikálním odporem tehdejších státních i městských politických špiček, které veřejně odmítly vítěze soutěže, vedly k zavržení tohoto nápadu. Kapacity hlavního sídla knihovny se ale podle knihovníků naplňují a knihovna by v příštích desetiletích již nemohla plnit své služby.

Knihovna se poté, přibližně v roce 2008 a za nového vedení instituce, přiklonila k variantě opravy a rozšíření centrálního depozitáře v Hostivaři. Paralelně s tím se opravuje barokní areál Klementina do jeho historické podoby, čímž ale podle některých knihovníků dále přichází o kapacity.

Knihovna potřebuje další kapacity

NK je ze zákona příjemcem téměř každé knihy, která v ČR vychází. Knihovníci z NK proto vypracovali materiál, který představuje několik variant budoucnosti knihovny. V několika z nich znovu uvažuje o novostavbě knihovny.

Kroupa již před rokem řekl, že pietní restaurování Klementina a odstranění všech pozdějších úprav sníží kapacitu areálu téměř o třetinu. Knihovna podle odborníků potřebuje nutně další kapacity. Kroupa ale říká, že dokud se Klementinum neopraví, není možné řešit, jak a kde bude NK působit. A revitalizace potrvá ještě asi tři roky.

Práce zdržovaly i archeologické nálezy

Za Kroupova působení se zastavená oprava Klementina, která začala v roce 2011, po tříletém skluzu znovu rozběhla. Práce zdržovaly archeologické nálezy i ambiciózní plány podkopat část areálu, kde však jsou zbytky kláštera ze 13. století. Nová studie počítá s využitím již existujících podzemních prostor - pro zázemí pro návštěvníky a pro technologie - třeba pro automatický dopravníkový systém na knihy.

S ním by nejpozději do 20 minut od zadání měla knížka přijet k žadateli, jak to funguje v Evropě. V případě NK se kniha nejprve musí přivézt nákladním autem z Hostivaře, v Klementinu nasedne do moderního dopravníku.

Cesta ke čtenáři tak trvá několik hodin. Mezi Klementinem a Hostivaří se ročně přepravuje přes 250.000 knih, a to knihovníci kritizují.

S poslední etapou revitalizace Klementina bude spojené omezení služeb, což bude také úkol pro nového ředitele. Práce na poslední etapě by měly začít na konci letošního roku či na jaře 2018 a měly by trvat dva, spíše ale tři roky. Pro nejkritičtější období se počítá s náhradními prostory.