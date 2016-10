Naše maminky v krnovském domově pro seniory trpí, tvrdí dcery

Příbuzné klientek si stěžují na péči v krnovském domově pro seniory. Zmiňují nepoživatelné jídlo, léky poházené na posteli, nedostatečnou péči i zametání stížností pod koberec.

Reminiccenční místnost v krnovském domově je vybavena dobovým nábytkem, obrazy i fotografiemi, které seniorům pomáhají vzpomínat na dobu svého dětství a mládí.Foto: archiv Deníku

Na redakci Deníku se obrátily dvě dámy, které chtějí čtenářům sdělit, jak vidí poměry v Domově pro seniory Krnov. Jde o dcery dvou ubytovaných seniorek. Rozhodly se bojovat za důstojné podmínky pro své maminky i další seniory. Píší stížnosti a obrátily se i na město jako zřizovatele.

MAMINKA V DOMOVĚ ZHUBLA, PTÁ SE PROČ

Třiaosmdesátiletá maminka paní Drozdové žije v Domově pro seniory Krnov na Rooseveltově ulici. Má za sebou mozkovou mrtvici, je diabetička, nechodící, špatně vidí a slyší, potřebuje péči 24 hodin denně. Dcera se o ni spolu s devadesátiletým otcem a pečovatelkou starala, nejdéle, jak to šlo.

V únoru letošního roku získali místo v domově. Úlevu ale brzy vystřídalo rozčarování.

„Během prvních tří týdnů v domově maminka zhubla 15 kilo. Byla hladová, žíznivá. Nosila jsem jídlo z domu, chodila za ní každý den, personálu jsem dávala co nejvíc informací o jejím zdravotním stavu, ale každý den jsem nacházela další pochybení.

Mnohokrát jsem viděla, že jídelníček nepřizpůsobili tomu, že je diabetička, porce jídla byly tak malé, že se nedivím, že maminka zhubla za tři týdny téměř patnáct kilo. Upozorňovala jsem na nedostatky, které se týkaly polohování, hygieny, mám vyfocené otlaky, opruzeniny," vyjmenovává problémy nespokojená dcera.

A není sama. Spolu s ní se do boje za lepší podmínky pro seniory pustila i Monika Bumbari. Také její maminka je klientkou domova, ale jde o dost odlišný případ, protože je z devadesáti procent soběstačná.

„Nejde jen o nás, bojujeme i za ostatní. Jsou tam babičky, za nimiž přijde návštěva jednou za měsíc, jsou tam staří lidé, kteří nemají nikde zastání," přidává svůj pohled Monika Bumbari a líčí zážitek, jak její mamince naservírovali podivný puding.

„Ochutnala jsem ho a nedalo se to jíst. Šla jsem za kuchařkou, ta přiznala, že se jí puding nepovedl, proto do něj rozmixovala zbytek těstovin, které měli na oběd jako přílohu."

Zapékané pokrmy působí dojmem, že už jsou i připálené. foto: archiv stěžovatelek

FOTOGRAFUJÍ, CO NABÍZÍ KUCHYŇ SENIORŮM

Dámy dokladují své zážitky s kuchyní fotografiemi. Nejde jim ale jen o nedovařené brambory, tuhé maso, spálené „zapečené cosi"… „Když jsem přišla v čase půlhodinové polední přestávky, na patře, kde je 57 klientů z toho jedenáct ležáků, třičtvrtě hodiny nebyl nikdo z personálu. Nikdo.

Sama jsem maminku obsloužila, protože to potřebovala. Co ale ti ostatní? Leží tam ve znečištěných plínkách. Co kdyby někdo potřeboval lékařskou pomoc? Musí počkat, až skončí přestávka?," ptá se paní Drozdová.

TABLETY V POSTELI

Další problémy, o kterých hovoří, se týkají například lékařské zprávy, kterou jí ukázali až po několika týdnech urgencí, špatného polohování, tabletek, které našla poházené na posteli, dlouhého čekání na vyšetření v nemocnici…

„Je to péče, jakou si zasloužili? Vždyť i my budeme staří a takto se s námi bude zacházet?" ptá se paní Drozdová.

KDO ZA TO MŮŽE?

S nepříjemnými zkušenosti se nejprve obracela na ředitelku domova Hanu Šutovskou. „Nedomluvily jsme se. Zaštiťovala se záznamy, které neodpovídaly tomu, co jsem viděla, překrucovala skutečnosti a její větu, že „bude zjednána náprava", poslouchám už sedm měsíců. Za pobyt maminky přitom platíme 20 tisíc měsíčně," konstatuje paní Drozdová.

S kolegyní postupně dospěly k názoru, že za neřešené nedostatky je zodpovědná právě ředitelka, která nezajistí personálu podmínky pro práci, a se stížnostmi se začaly obracet na zřizovatele Městský úřad Krnov.

PETICE ZA ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY

„Nevěřím, že se pod vedením stávající ředitelky poměry v domově zlepší, a vyzývám příslušné pracovníky úřadu, aby zvážili její odvolání," uzavírá paní Drozdová. Petici za odvolání ředitelky podepsalo podle jejich slov již 55 lidí, včetně zaměstnanců domova. Nespokojená opatrovnice je přesvědčená, že lidí s podobnými zkušenostmi je více.

„Chci vyzvat občany Krnova, aby se ke stížnostem připojili. Napište nám své zkušenosti na e-mail dustojnestari-senioru@seznam.cz, pište stížnosti také na Městský úřad v Krnově. Chci shromáždit nespokojené, kteří si myslí, že sami nepochodí a vzdávají to. Já to ale nevzdám," dodává.

„Péči o seniory stále zkvalitňujeme", říká ředitelka krnovského domova

Zvýšili jsme kontrolu, opakovaně proškolujeme personál, vytvořili jsme stravovací komisi, zpřehlednili jídelníčky, máme nová auta, polohovací křesla, vybavení pokojů. Ředitelka krnovského Domova pro seniory Hana Šutovská si za svou prací stojí.

Mají se klienti v Domově pro seniory Krnov na Rooseveltově ulici dobře? Je jim všem poskytována taková péče, jakou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují? Ředitelka domova Hana Šutovská říká, že ano. A podniká pro to nadstandardní kroky.

EXTERNÍ AUDIT KVALITY

„Na konci roku prodělala organizace dobrovolný externí audit, směřující ke zvyšování kvality poskytované sociální služby. Od začátku roku systematicky spolupracujeme s externí inspektorkou kvality s cílem zvýšit kvalitu poskytované služby," uvádí jeden z těchto kroků.

Příklady zlepšování rozděluje do tří oblastí. Jedna zahrnuje zázemí, druhá péči a třetí stravování. „Průběžně obnovujeme materiálně technické zázemí budovy, zakoupili jsme nová polohovací křesla, většinu pokojů jsme vybavili novým nábytkem, pořídila se nová auta, která se využívají v pobytové i terénní pečovatelské službě," vyjmenovává kroky z první oblasti ředitelka.

KONFERENCE DŮSTOJNÝ ŽIVOT S DEMENCÍ

Pokud jde o oblast přímé péče, v současnosti zavádějí nové postupy, které mají za cíl podnítit seniory k aktivitě a navázat komunikaci i s těmi, u nichž je to z různých důvodů obtížné. V letošním roce byl domov dokonce organizátorem konference na téma „Důstojný život s demencí", které se účastnili zástupci různých sociálních služeb z celého kraje.

CANISTERAPIE, BAZÁLNÍ STIMULACE, AKTIVITY…

„Začínáme systematicky pracovat s konceptem bazální stimulace, zavedli jsme canisterapii u lůžka, pracujeme s reminiscencí a s dalšími aktivizačními prvky. Od roku 2015 jsme navýšili počet pracovníků v přímé péči o šest pracovníků a dalšího pracovníka jsme přijali na volnočasové aktivity," vysvětluje.

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Výběru zaměstnanců věnuje podle svých slov velkou pozornost, ale tak jako v jiných sociálních zařízeních, se i domov pro seniory potýká s problémem, že tato práce není dostatečně ohodnocena. Najít lidi, kteří by i přesto pečovali o seniory s plným nasazením, není jednoduché.

JÍDLO NA VÝBĚR, KONCEPT BON APPETIT

Jídlo může být v životě potěšením, ale i trápením. Ve stáří to platí dvojnásob. Strava musí zohledňovat různá zdravotní omezení, zároveň by ale měla být chutná. Daří se to v Domově?

„Zavedli jsme možnost výběru z více jídel. Vyrábíme si vlastní moučníky, pomazánky, kaše a koktejly. Postupně zavádíme do praxe koncept Bon Appetit. Jde o zlepšování prostředí v jídelnách, komunikaci s klienty při podávání jídla, zvyšováním individuálního přístupu a podobně," odpovídá Hana Šutovská.

„Ne vše se nám daří tak, jak si představujeme. Věřím ale, že pečlivá, trpělivá práce se zaměstnanci, s klienty a s rodinnými příslušníky povede ke stálému zkvalitňování naší služby. Práce v sociálních službách je opravdu náročná, ale určitě smysluplná," dodává ředitelka.

Otázky pro ředitelku Domova pro seniory Krnov Hanu Šutovskou

Řešila jste v letošním roce nějaké stížnosti ze strany příbuzných ubytovaných klientů? Pokud ano, kolik těchto stížností bylo a jak jste je řešila?

„V letošním roce bylo projednáno šest stížností příbuzných našich klientů na služby Domova pro seniory, tři stížnosti se týkaly přímé péče a zdravotní péče a tři se týkaly stravování. Tři stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné, dvě jako částečně oprávněné a jedna neoprávněná.

K jednotlivým stížnostem jsme přijali opatření, například zvýšení kontroly, častější aktualizace plánu péče, opětovné proškolení personálu v technologických postupech, vytvořili jsme stravovací komisi, zpřehlednili jsme jídelníčky pro klienty."

Jak je řešena péče o klienty v čase polední přestávky? Má všechen personál polední pauzu ve stejný čas?

„Přestávky na oddech personálu se řídí zákoníkem práce. Přestávku určuje pracovníkům vedoucí oddělení případně směny tak, aby na oddělení vždy zůstal optimální počet pracovníků k zajištění nejnutnějších úkonů péče a potřeb klientů služby."

Má domov k dispozici zdravotní dokumentaci klientů? Mohou opatrovníci na požádání nahlížet do zdravotní dokumentace, popř. záznamů o aplikaci léků, polohování a podobně?

„Všeobecné sestry pracují s ošetřovatelskou dokumentací klienta. Do ošetřovatelské dokumentace má přístup také klient. Má-li stanoveného zákonného zástupce, který získal od soudu rozhodnutí, že smí nahlížet do této dokumentace, je mu dokumentace také k dispozici. Kopie je možné provádět na základě sazebníku fakultativních služeb DS Krnov."

Otázka pro Františka Fojtíka, vedoucího sociálního odboru Městského úřadu Krnov

Město Krnov je zřizovatelem Domova pro seniory na Rooseveltově ulici. Řešili jste v tomto roce stížnosti, týkajících se tohoto domova? Pokud ano, čeho se týkaly? Jaká byla přijata opatření?

Řešili jsme několik stížností tří rodinných příslušnic klientek Domova pro seniory Krnov. Stížnosti byly podány nejrůznější formou oficiálně písemně, e-mailem, telefonicky, a týkaly se tří základních oblastí. Kvality stravování, přístupu ke klientům a kvality úkonů denní potřeby, jako koupání, holení, hygiena.

Mnohé ze stížností či podnětů byly vyhodnoceny tak, že je zapotřebí, aby došlo ke změnám, které budou směřovat ke zkvalitnění péče a dále pak ke zjištění, v jakém stavu je kvalita poskytované péče v Domově.

Město Krnov jako zřizovatel postupně provádí nápravu. Se stěžovatelkami jsme se několikrát setkali, zjednáváme nápravu, jako příklady přijímaných opatření mohu uvést například to, že se uskutečnilo více než dvacet osobních návštěv zástupců zřizovatele v domově, a to i v nestandardních hodinách a bez předchozího ohlášení.

Od 1. července došlo k posílení počtu pracovníků přímé péče o dvě osoby, vyhlásilo se výběrové řízení na novou vedoucí stravovacího provozu, nová vedoucí nastupuje právě v těchto dnech. Podali jsme žádost na Oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko o provedení mimořádné inspekce kvality poskytovaných služeb v Domově a podnikli jsme ještě řadu dalších kroků.

Do návrhu rozpočtu města na rok 2017 jsou zařazeny dvě nové položky: Finanční krytí činnosti „ombudsmana" domova v případech sporů a finanční krytí průzkumu spokojenosti klientů Domova a jejich rodinných příslušníků s kvalitou poskytovaných služeb.

Gabriela Mathiasová