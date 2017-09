Nastavme pojištění pro nemocnice jako povinné ručení u aut, navrhují poslanci

Pojištění odpovědnosti je příliš drahé, stěžují si české špitály. Suma roste i těm, které chyby nedělají. Nejčastěji se dostávají do sporů porodníci a chirurgové, tvrdí právník.

Patnáct milionů korun. Za ty peníze by mohla pražská motolská nemocnice celé dva měsíce svítit. Nebo by mohla vyplatit všem svým zaměstnancům třináctý plat. Tyto peníze ale posílá na obyčejné pojištění odpovědnosti – pro případ, že by někdo z jejích lékařů udělal při operaci chybu. Přitom ještě před pěti lety platil špitál komerční pojišťovně sotva polovinu.

Podobně jsou na tom i další nemocnice. Pojištění odpovědnosti totiž několik let zdražuje. Může za to nový občanský zákoník, podle kterého se mohou lidé domáhat daleko většího odškodného za bolest či ztížené společenské uplatnění. Dostat se mohou i k milionům korun.

„Žalob na lékaře a zdravotnická zařízení skutečně přibývá,“ potvrzuje právník Vratislav Urbášek z Advokátní kanceláře Urbášek & Partners. Nejčastěji se podle něj dostávají do sporů porodníci a chirurgové.

Problém je ale v tom, že vysoké pojistné musí platit úplně všechny nemocnice. Nejenom ty, které už někdy prohrály soud. Výši pojistky navíc prý nejde ovlivnit.

OMEZENÁ NABÍDKA

Zdravotnické zařízení se totiž ze zákona pojistit musí a trh s pojistným je jen velmi malý. „Nabídka je skutečně omezená – jak z hlediska počtu pojišťoven nabízejících pojištění profesní odpovědnosti, tak z pohledu kapacity trhu a nabídky výše limitů pojistného plnění,“ tvrdí Michal Pilecký ze společnosti Renomia.

Členové sněmovního zdravotního výboru se proto rozhodli pro změnu: pojištění odpovědnosti by se mělo v budoucnu regulovat podobně jako povinné ručení u aut. Špitály už by ho neplatily jen podle toho, jak jsou velké, ale i podle toho, jestli dělají chyby. Dnes nic z toho komerční pojišťovny nezohledňují. Pojistky se počítají podle celého trhu.

JDE O DESÍTKY MILIONŮ

„Částky, jaké musí nemocnice za pojištění platit, jsou příliš vysoké. Jsou to desítky milionů, za které by mohly nakupovat léky nebo jiný zdravotnický materiál. Navíc pokud nemocnice nemá problémy se soudy, mělo by se to v pojistném zohlednit,“ řekl například lidovecký poslanec Ludvík Hovorka.

Předseda sněmovního zdravotního výboru Rostislav Vyzula (ANO) s ním souhlasil. „Opravdu by bylo dobré v tom udělat pořádek,“ uvedl. Pro pojištění by se podle něj mohl stanovit strop, nemocnice by navíc platily pojistky podle typu a velikosti.

Podle šéfa představenstva Pojišťovny VZP Roberta Kareše by tu ale bylo ještě jedno řešení: dovolit lékařům, kteří v nemocnicích pracují, aby se na prvních pět milionů korun pojistili sami. Jak řekl Zdravotnickému deníku, podobně to mají zařízené v některých jiných státech Evropy.