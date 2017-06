Návrat divokých koní z Česka skončil úspěchem. Byl v rekordním čase

/VIDEO/ I sedmý návrat divokých koní skončil úspěchem. Letounem CASA Armády ČR byly do přísně chráněné oblasti Gobi B v Mongolsku přepraveny další čtyři klisny koně Převalského: Naya, Romy, Chantou a Sarangua. Počet koní přepravených v rámci projektu Zoo Praha tak stoupl již na dvacet sedm.

„Letošní transport proběhl v dosud nejkratším čase: od startu letadla z Kbel do vypuštění koní v Gobi uplynulo pouhých 24 hodin," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a doplnil: „Všechny čtyři klisny bez sebemenších potíží vyběhly do aklimatizační ohrady a působily na mne stejným dojmem jako v neděli večer v Dolním Dobřejově."

Vypuštění klisen přihlíželi místní obyvatelé i hodnostáři a rovněž zahraniční hosté, zejména emeritní prezident International Takhi Group Thomas Pfisterer.

„Klisny, které jsme přepravili do Mongolska, pocházejí z celkem čtyř evropských zoo," řekl zoologický náměstek Jaroslav Šimek a dodal: „Sarangua se narodila na naší aklimatizační a chovné stanici v Dolním Dobřejově v roce 2014 a pokřtil ji u nás velitel dnešního letu stroje CASA pplk. Milan Laniak. Další dvě pocházejí z Německa a jedna z Dánska."

Video z transportu

Zoo Praha nejenže je v poslední dekádě jedinou organizací, která díky spolupráci s Armádou ČR přepravuje koně Převalského do Mongolska, ale v minulosti se také významně podílela na jeho záchraně a po desítky let vede světovou plemennou knihu tohoto druhu.

Nynější Návrat divokých koní byl jubilejní. Proběhl pětadvacet let od zahájení reintrodukce koní Převalského do Mongolska, odkud tito divocí koně vymizeli na sklonku 60. let. V počátcích se o ni zasloužil zejména německý obchodník Christian Oswald, který spolupracoval i s odborníky ze Zoo Praha. Ochrana biodiverzity je v současnosti prioritním úkolem moderních zoologických zahrad a návrat koní Převalského je pokládán za jeden z nejdůležitějších a nejúspěšnějších projektů.