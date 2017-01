Návrat ptačí chřipky: do konce týdne veterináři vybijí dvacet chovů

Jižní Morava – Speciální skupiny hasičů sbírající mrtvé ptáky a přípravy na vybíjení drůbeže. Ptačí chřipka, kterou na jižní Moravě identifikovali veterináři ve středu, pokračuje i ve čtvrtek.

Ilustrační fotoFoto: čtk

V Ivančicích na Brněnsku veterináři označili dvě místa, kde nakaženou drůbež našli – malochov v ivančických Němčicích a tři na nákazu uhynulé labutě u řeky Jihlavy. „Uhynuly nám tady další tři labutě, nová opatření se tedy určitě budou připravovat," konstatoval starosta Ivančic Milan Buček. Labutí ve městě podle něj uhynulo už šestnáct.

Jedním z preventivních opatření bude i vybití drůbeže v bezprostředním okolí nakažených jedinců. „Zatím jde jenom o drobné chovatele. Zvířata veterináři utratí a odvezou je do sanačního podniku. Strážníci kontaktují chovatele, kterých se toto opatření bude týkat," vysvětlil ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Kompletní informace o návratu ptačí chřipky najdete přehledně ZDE.

Do konce týdne by podle odhadů měli veterináři vybít zhruba tři sta kusů drůbeže z dvaceti chovů v Moravském Krumlově na Znojemsku, jejich majitelé dostanou od státu odškodné. I Ivančicích chovy zatím jenom evidují, jsou ale připraveni i na vybíjení. „Máme na to připravené formuláře, kde je přesně stanovené, kolik mají různí chovatelé kusů drůbeže. Jsou sice deset let staré, ještě z minulé nákazy, ale nic se na tom nezměnilo," uvedl Buček.

První čtvrteční vybíjení by se mělo týkat deseti slepic v Ivančicích. „V chovu jsme našli dvě uhynulé slípky a kačeny, které jsme poslali na rozbor. Pokud se nákaza potvrdí, drůbež vybijeme," dodal starosta.

Ještě ve středu večer veterináři zlikvidovali zhruba devadesátihlavý chov, ve kterém se nákaza v Rakšicích na Znojemsku projevila. „Jednalo se o smíšený chov s asi devadesáti kusy nosnic, krůt, kachen, hus a perliček, ve kterém v posledních třech dnech onemocnělo deset kusů," uvedli veterináři s tím, že laboratorní vyšetření potvrdilo ptačí chřipku.

S celou akcí pomáhali i hasiči. „Měli jednorázové protichemické oděvy a masky s filtrem, aby se nekontaminovali. Pomáhali s odchytem zvířat veterinářům, kteří je potom uspávali," popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Osoby a použité předměty potom hasiči dekontaminovali a u obou obcím určili speciální sběrné skupiny. „Vyčlenili jsme dva dvoučlenné týmy s vlastní technikou. Budou se soustředit na sběr uhynulých zvířat, v tomto případě většinou labutí, abychom si neblokovali další posádky," dodal Mikoška.

Ve čtvrtek veterináři vyvěsí na úřední desku informace o opatřeních v ochranném pásmu a v pásmu dozoru. První je v okruhu tří kilometrů od ohniska, druhé do deseti kilometrů od ohniska a opatření trvají tři týdny, respektive měsíc. „Pokud se ovšem nevyskytne další chov s nákazou. Pak se automaticky opatření prodlužují," řekl Salava. Ve vytyčených pásmech se nachází zhruba 150 tisíc kusů drůbeže. Opatření se ovšem nedotknou žádného velkochovu drůbeže. „Jedná se pouze o malá hospodářství," informoval Salava.

Lidé v kraji si i přes všechna bezpečnostní opatření mají všímat nemocných nebo uhynulých ptáků. „To je povinnost, která platí dlouhodobě, každý takový případ je nutné ihned hlásit krajské veterinární správě, která prověří, zda nejde o nějakou nákazu," uvedl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Virus ptačí chřipky H5N8, který se na jižní Moravě po deseti letech objevil, pravděpodobně není nakažlivý pro lidi. Jeho předchůdce je známější virus H5N1, který má po celém světě na svědomí stovky obětí. Křížením s jiným virem ale o schopnost napadat savce pravděpodobně při­šel.

Veterináři potvrdili třetí ohnisko ptačí chřipky na jižní Moravě

Veterináři dnes potvrdili třetí ohnisko ptačí chřipky, které se objevilo u domácího chovatele drůbeže v Ivančicích u Brna, v místní části Letkovice. Již předtím potvrdili nákazu v jednom malochovu a u volně žijících labutí právě v Ivančicích a také u drůbeže v Moravském Krumlově na Znojemsku. Kvůli vysoce patogenní chorobě, která se šíří hlavně trusem a kontaminovanou vodou mezi ptáky, musejí veterináři vybít stovky kusů slepic, kachen a další drůbeže. Postižení farmáři mohou žádat stát o odškodnění. S agresivní nemocí u volně žijících ptáků či v chovech se potýká už více než desítka evropských států, sousední země zpřísňují opatření pro chovatele.



Veterinární správa plánuje ještě dnes utratit zhruba desítku zvířat u chovatele v Letkovicích. Rozhodla také, že v Moravském Krumlově se musí zlikvidovat 800 kusů drůbeže, v okolí Ivančic asi tři stovky. Počty se můžou změnit podle nákazové situace.