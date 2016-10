Návrh KSČM na referendum o vystoupení z NATO vláda nepodpořila

Praha - Vláda podle očekávání nepodpořila návrh komunistů na vydání ústavního zákona o referendu, v němž by Češi rozhodovali o vystoupení Česka ze Severoatlantické aliance. O rozhodnutí kabinetu dnes informoval mluvčí vlády Martin Ayrer. Podle vlády je návrh mimo jiné v rozporu s dlouhodobou zahraniční a bezpečnostní politikou země. Vládní legislativci také upozorňují na to, že návrh KSČM nestanoví hranici minimální účasti voličů v referendu pro to, aby bylo platné. Mohlo by se tak stát, že by o této otázce rozhodla výrazná menšina oprávněných osob.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Komunisté svůj návrh zdůvodňují například tím, že NATO vyvolává vojenské napětí v Evropě a zpronevěřuje se zásadám i smyslu, pro které vzniklo. Požadavek na zrušení NATO nebo alespoň na vystoupení z něj měla strana už ve svém volebním programu pro minulé sněmovní volby. "Jsou to právě občané, kteří by měli rozhodovat o tom, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na činnosti, která nemá nic společného se zásadami zakotvenými v Severoatlantické smlouvě, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti, především na ohrožování míru v Evropě a na zcela nesmyslném stupňování válečné hrozby v Evropě zejména ze strany USA jakožto zakladatele NATO, čehož jsme svědky v poslední době," píšou poslanci KSČM v důvodové zprávě. Vláda zastává názor, že systém kolektivní obrany Severoatlantické aliance je nejlepší formou ochrany bezpečnostních zájmů ČR, k níž nyní neexistuje srovnatelná alternativa. Návrh zákona navíc může zásadním způsobem ohrozit zajištění bezpečnosti, státní nezávislosti a suverenity České republiky, a to nejen z hlediska současné vyhrocené bezpečnostní situace v Evropě i ve světě. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zabývat se jím budou na některé z dalších schůzí. Není jisté, zda na něj stejně jako na další opoziční návrhy přijde ve zbytku volebního období ještě na řadu.

Autor: ČTK