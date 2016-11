Návrh o hanobení prezidenta ve Sněmovně navzdory slábnoucí podpoře zůstane

Brno/Praha - Ministerstvo zdravotnictví zatím nesmí podepsat smlouvu na provoz letecké záchranné služby na stanovišti v Ústí nad Labem. Předběžným opatřením to zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Rozhodnutí bylo pro ministerstvo překvapením, výběrová řízení na všech šest základen, které byly v soutěži, byla podle úřadu vypsána stejně. Pokud by ministerstvo nemohlo uzavřít smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústí, bude ji od ledna zajišťovat policejní vrtulník z Prahy. Ústečtí záchranáři to považují za nedostatečné, o dalším postupu se budou v pondělí radit.