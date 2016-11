Návrh rozdělit funkce premiéra a šéfa ČSSD má Sobotka za nesmysl

Praha - Rozdělení funkce předsedy ČSSD a premiéra, které v rozhovoru pro časopis Týden navrhl jihočeský hejtmana Jiří Zimola, je podle předsedy vlády a sociálních demokratů Bohuslava Sobotky nesmysl. Vedlo by k oslabení ČSSD a nahrálo hnutí ANO, uvedl v prohlášení zaslaném ČTK. Pro diskusi, jak má být strana vedena, bude podle něj prostor na březnovém sjezdu.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Sonnek Pavel

Zimola v rozhovoru, který vyjde v pondělním vydání časopisu Týden, uvedl, že Sobotka by měl projít reflexí a na rozdělení funkcí kývnout. Premiér podle něj tápe a nemá plán, jak zastavit pokles volebních preferencí sociální demokracie. Nový předseda strany by se s premiérem navzájem podporoval před sněmovními volbami, navrhuje hejtman.

Sobotka dnes uvedl, že rozdělení funkce premiéra a předsedy ČSSD už v minulosti odmítl. "Není už žádný důvod se k tomu vracet. Je to nesmysl, který by vedl jen k předvolebnímu oslabení ČSSD a nahrál by hnutí ANO," řekl. Snaha "střílet" do vedení strany přes nejrůznější mediální vzkazy podle něj sociální demokracii oslabuje a přináší body konkurenci.

Silná ČSSD je podle Sobotky to jediné, co může bránit "snaze (předsedy hnutí ANO) Andreje Babiše koncentrovat v jedné osobě absolutní ekonomickou, mediální a politickou moc". Babiš touto svou snahou podle něj ohrožuje demokracii. "Letošní 17. listopad byl okamžikem, kdy jsme si to mohli znovu silně uvědomit," uvedl premiér.

ČSSD potřebuje zformovat všechny síly pro dokončení práce ve vládě, dodal Sobotka. Soustředit se chce na pomoc rodinám s dětmi, řešení situace samoživitelek, fungování zdravotnictví, prosazení zákona o sociálním bydlení a zlepšení péče o seniory. "Současně se musíme připravit na parlamentní volby tak, aby je ČSSD vyhrála," uvedl.