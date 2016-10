Návrhy na omezení zvyšování autorských poplatků se vracejí do hry

Praha – Návrhy proti plánovému skokovému zvýšení autorských poplatků se ve Sněmovně vracejí do hry. Místopředseda dolní komory za TOP 09 Petr Gazdík (STAN) předloží ve druhém čtení vládní novely autorského zákona úpravu, podle níž by se sazby poplatků neměly zvyšovat o více než trojnásobek inflace za minulé tři roky. Jiný avizovaný pozměňovací návrh Martina Kolovratníka (ANO) by kolektivním správcům umožnil zvyšovat poplatky každoročně nejvýše o míru inflace.

Poslanec Petr Gazdík.Foto: Deník/Divíšek Martin

Novelou autorského zákona se dnes zabýval volební výbor. Debatu na týden přerušil. Kolovratník uvedl, že se bude snažit svou úpravu ve výboru prosadit. Pokud neuspěje, i on podá pozměňovací návrh ve druhém čtení novely.

Poslanci chtějí zabránit ohlášenému zvýšení autorských poplatků až o polovinu. Nyní v zákoně strop existuje, vládní novela by jej ale zrušila. Gazdík uvedl, že neexistuje důvod, proč by kolektivní správci měli zvyšovat poplatky tak moc. „Došlo by k likvidaci venkovských zábav a kultury," řekl ve výboru. Venkovským spolkům myslivců, hasičů a dalším by podle Gazdíka nezbylo nic jiného než skončit s pořádáním plesů a podobných zábav. Jeho návrh předpokládá, že pokud by kolektivní správce chtěl zvýšit sazby nad trojnásobek tříleté inflace, musel by získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dohodovací řízení

„Mé stanovisko je hodně blízké postoji Petra Gazdíka," řekl Kolovratník. Způsobů, jak věc řešit, je ale podle něho víc. Kolovratníkův pozměňovací návrh by taky mimo jiné upravil dohodovací řízení o výši poplatku mezi správcem a uživatelem chráněných. Řízení by nemělo trvat déle než rok. Potom, co by spor nevyřešil ani zprostředkovatel, by rozhodovalo ministerstvo kultury. Školský výbor, který už dřív nepodpořil Gazdíkovu úpravu, chce uzákonit jako poslední instanci soud.

Ochranný svaz autorský (OSA) se už dřív proti Gazdíkovu návrhu postavil a označil jej za naprosto nepřiměřený zásah státu do soukromoprávního prostředí. Vedl by podle svazu k tomu, že honoráře budou v Česku patřit nadále k nejnižším v Evropě. Proti plánovanému skokovému zvýšení poplatků opakovaně protestují například sdružení obcí a Asociace hotelů a restaurací.

Senátor Ivo Valenta (za Stranu soukromníků) apeluje na poslance, aby uzákonili dozor nad OSA. Svaz nazval v dnešní tiskové zprávě „naprosto netransparentním spolkem". „OSA hospodaří s penězi nás všech a nikdo neví, jakým způsobem s nimi nakládá. To je praxe, která nemá obdoby," uvedl Valenta. Pokud se Sněmovna možností dozoru zabývat nebude, chce jeho zavedení prosazovat v horní komoře.