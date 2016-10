Nebezpečného psa, který vážně zranil dítě v Habartově, policie odchytla

Habartov – Policie odchytila ve čtvrtek psa, který před dvěma dny zaútočil na dvouletého chlapce v Habartově na Sokolovsku. Po rozsáhlé pátrací akci ho nakonec nalezla přímo u jeho majitelky. Právě u ní k napadení došlo, když pes vyběhl ze zahrady a pokousal v obličeji vnuka ženy.

Nebezpečný pes, který útočil v Habartově.Foto: (pčr)

„Pátrací akce se zúčastnilo na dvě desítky policistů, mezi kterými byli i policejní psovodi. Policisté byli rozděleni do skupin a prohledávali místa, kde byl pes ve čtvrtek ráno naposledy spatřen. Během pátrací akce policisté také znovu prověřovali, zda se pes nevrátil již zpět domů k majitelce. Zde ho následně policisté vypátrali. Ten byl poté předán odchytové službě," uvedla mluvčí sokolovské policie Kateřina Krejčí.

Podle Petra Prokeše ze Záchranné a odchytové služby v Dalovicích, u které nyní pes skončil, čeká zvíře veterinární vyšetření na infekční choroby. „Bude u nás pět dní v karanténě. Počkáme pak na další pokyny policie, co se zvířetem dál," sdělil Deníku Prokeš. Ten má za to, že za útokem psa stojí nedbalost. „Pes byl ženě tehdy předán s tím, že je problémový, že nemá rád děti," doplnil. Vyloučil, že by nyní mělo dojít k utracení zvířete.

Jak uvedla mluvčí policie Krejčí, pes se s největší pravděpodobností vrátí původní majitelce do středních Čech. Právě tam však v minulosti napadl dvě děti. Pak se ho ujala žena v Habartově, která se chtěla postarat o jeho převýchovu. Policie však nyní prošetřuje, zda se nedopustila přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které jí v případě prokázání viny může hrozit až čtyřletý pobyt ve vězení.