Nečasová odmítla vypovídat, znalec se jí zastal ohledně zdraví

Znalecký posudek potvrdil oprávněnost dřívějších zdravotních omluvenek Jany Nečasové (dříve Nagyové) z hlavního líčení v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství.

Petr Nečas a Jana Nagyová (dnes Nečasová).Foto: ČTK

Novinářům to po dnešním jednání řekla předsedkyně soudního senátu Pavla Hájková s tím, že nyní už se obžalovaná může procesu účastnit. Nečasová tentokrát k soudu dorazila, využila však svého práva nevypovídat.

Dnešní jednání se s ohledem na utajované skutečnosti, jež by při něm mohly zaznít, konalo za zavřenými dveřmi. Nečasovou k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako obvykle doprovodil její manžel, bývalý premiér Petr Nečas, jenž v případu figuruje jako svědek.

"Dnes probíhal výslech obžalované, ona odmítla vypovídat, a byly tedy přečteny protokoly z přípravného řízení a hlavního líčení," popsala soudkyně Hájková.

Projednávání případu na jaře opakovaně zbrzdila omluvenka Nečasové, která zároveň trvala na své osobní účasti v soudní síni. Soud si proto vyžádal odborný posudek, který měl její stav zhodnotit.

"Z posudku vyplynulo, že první i druhá omluva byla adekvátní - že tam skutečně nějaké zdravotní problémy byly, které neumožňovaly účast u hlavního líčení. Důležité pro mě je v tuto chvíli to, že prognóza do budoucna je příznivá - že by se paní obžalovaná tedy měla nadále účastnit hlavního líčení bez problémů," shrnula Hájková.

V tomto týdnu bude soud vyslýchat utajované svědky, v říjnu přijdou na řadu ostatní svědecké výpovědi. Rozsudek by soudkyně ráda vynesla do Vánoc.

Kauza Vojenského zpravodajství přispěla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády. Obžaloba tvrdí, že zpravodajci sledovali na podzim 2012 na pokyn šéfky premiérova kabinetu Nečasové a bez vědomí ministra obrany tehdejší ženu premiéra Nečase Radku, přičemž současná Nečasova manželka si tím chtěla opatřit neoprávněný osobní prospěch - premiérův rozvod. Společně s Nečasovou čelí obvinění zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek, kteří uvádějí, že prováděli tzv. kontrasledování kvůli obavám o bezpečí premiérovy rodiny.

Obvodní soud se případem zabývá už potřetí. Předchozí dva osvobozující verdikty zrušil odvolací senát, který poté nařídil výměnu soudkyně.