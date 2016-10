Nehody na železnici měly loni 29 obětí, stejně jako předloni

Praha - Čeští vědci zjistili, že je virus HIV starší, než se předpokládalo. Přestože byl virus objeven až v roce 1983 a nemoc AIDS se považuje za moderní onemocnění, původ virů podobných HIV sahá daleko do minulosti. Původní vědecké odhady byly 12 milionů let. Výzkumný tým z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR nově zjistil, že dosahuje až do doby před 60 miliony let. Informovala o tom Miroslava Kaňková z tiskového oddělení Akademie věd.