Nejčistší financování mají Zelení a Piráti. ANO a ODS propadly. Okamura má dluhy

Ve Sněmovně by po volbách mohlo zasednout o něco více poslankyň. Podíl by se mohl z nynější pětiny mírně zvýšit. Na kandidátních listinách totiž ženám připadá čtvrtina volitelných míst. Trojice stran, které mají podle průzkumů nejvyšší podporu - tedy ANO, ČSSD a KSČM, do voleb posílá také víc žen než v roce 2013.