Nejlepší krmivo pro hladové rybky? Pytel plný blech si nosí z koupaliště

Nadšeného akvaristu kdysi učitel nedoporučil ke studiu na chovatele cizokrajných zvířat. Roman Dušek z Nemojova se ale vzepřel osudu. Vyučený zedník je už více než dvacet let profesionálním chovatelem ryb.

PAVEL DUŠEK kromě neonek červených chová také třeba skaláry, jedny z nejobdivovanějších akvarijních ryb.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

První akvárium s rybičkami mu pořídil otec, když mu bylo deset. Těžko mohl tušit, na jakou životní dráhu tím syna nasměřuje.

Z Romana Duška se už v 90. letech stal profesionální chovatel akvarijních ryb. Zálibě propadla i jeho žena Žaneta, a tak společně v Nemojově mají desítky akvárií a tisícovky ryb. Chovají je pro rybářské velkoobchody.

„Není to jednoduchá práce. Člověk je na ryby vázaný 30 dní v měsíci, dovolená prakticky neexistuje. Ale dělám to, co mě baví," říká Roman Dušek. „Měl jsem štěstí na dobré lidi, kteří mi hlavně v začátcích hodně pomáhali," vzpomíná Roman Dušek.

Stěhování za vodou

Dušek kdysi choval až padesát druhů ryb. Po přestěhování do Nemojova definitivně vsadil na specializaci. Zaměřuje se na Amazonku. V současné době chová osm druhů ryb, hlavně červené neonky.

„Základ je mít dobrou vodu. Když jsme se s manželkou rozhodli přestěhovat, byla kvalita vody jedním z důležitých faktorů. Ve Dvoře Králové se stéká víc pramenů a kvalita vody se často mění. To pro ryby není dobré," vysvětluje Dušek. „I proto jsem si vybral Nemojov."

Ze stodoly, která byla součástí jeho stavení, si vytvořil dvě speciální místnosti, v nichž má své rybky. V desítkách akvárií je až 50 kubíků vody. Pro získání stabilní teploty tu musí pravidelně větrat a topit. Musí ovládat i základy chemie. Je schopný upravovat tvrdost vody podle toho, jak je například vhodná pro rozmnožování ryb.

„Krmit, čistit, krmit, čistit. Je to pořád dokola," směje se Žaneta Dušková při otázce na běžný pracovní den. Rytmus se mění, jen když ryby připravují k prodeji.

„Ryba je náročné zvíře. Je malá, a proto je náchylná na změny teplot, na kvalitu vody. Je to alchymie, musí se také odhadnout, jaký počet ryb je v akváriu vhodný. Je potřeba vychytat detaily," říká profesionální chovatel v momentě, kdy pracuje s destilační kolonou. Tu potřebuje k úpravě vody, když se mají ryby třít.

Blechy z koupaliště

Rybičky z akvárií Duškových putují do Polska a přes velkosklady do celé Evropy, ale třeba i do akvaristických obchodů. Jeho služby občas využívá i zoologická zahrada.

Roman Dušek přes prostředníky v minulosti posílal rybky i na americký kontinent. „Dokonce jsem se dozvěděl, že končily v Amazonce v místě, kde neonky vymřely. Je vtipné, že mé ryby opět zarybňují Amazonku," směje se Roman Dušek.

Ryby krmí především mraženými blechami. „Je to ideální strava. Občas si blechy sám lovím na okolních koupalištích, častěji je nakupuji. Není ale problém nasbírat třeba sto kilogramů blech. Hlavně pro malé rybky je to nejlepší strava," překvapuje. „Blechy z lidského potu jsou pro ryby nejlepší. Jen lidem se to pak hnusí, když je vidí pohromadě v síti. Často pak koupání přeruší a utíkají," směje se Roman Dušek. Na dokrmování kupuje klasické granule nebo vločky.

Asijská konkurence

Profesionální akvaristé v tuzemsku podle Romana Duška ubývají. Na vině jsou především stoupající chovatelské náklady a snižující se výkupní ceny. „Bojujeme s cenou. Dělat práci vyloženě pro peníze, to takhle soukromě nejde. Člověk k tomu musí mít vztah a držet si úroveň. Spousta lidí ale odpadne. Ceny klesají, nově nás ničí i konkurence z Vietnamu. Naštěstí chovatelé zatím poznají, že rybky z České republiky mají na rozdíl od těch z Asie vysokou kvalitu," je přesvědčen Dušek. Na Dvorsku prý bylo před časem devět profesionálů v tomto oboru. „Zbyli jsme tři. Chce to velkou výdrž," říká usměvavý chovatel.

Neonky Dušek prodává od velikosti 2,5 centimetru. Za jednu dostane maximálně 5 korun. Do této velikosti přitom ryba doroste za 3 až 4 měsíce. „Přitom jsem začínal někde na 12 korunách. Dříve tu byla tahle ryba vzácná, ale někdo ji už rozmnožuje jako ve fabrice. Tomu se bráním. Ceny ale klesají všem," dodává Roman Dušek.

A životní sen akvaristy z Královédvorska? „Rád bych se k té Amazonce jednou podíval. Žije v ní asi šest tisíc druhů ryb. Zatím jsem ale neměl příležitost."