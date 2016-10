Nejslavnější český zpěvák Gott se vrací po téměř roční pauze

Praha - Plzeňský rodák Karel Gott je bezesporu nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, a na kontě má desítky milionů prodaných desek. Velmi dlouhý je také seznam jeho ocenění. Kupříkladu Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen čtyřicetkrát, poprvé už v roce 1963 a zatím naposledy loni.

Karel GottFoto: čtk

Za socialismu byl zasloužilým (1977) a národním umělcem (1985), v roce 2009 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy.

Svou kariéru zahájil koncem 50. let v pražských kavárnách Reduta či Vltava, už jako aktivní umělec vystudoval operní zpěv na Státní konzervatoři v Praze. V roce 1963 nastoupil do angažmá v divadle Semafor, kde působil dva roky a kde pro něj Jiří Suchý a Jiří Šlitr napsali první hity Oči sněhem zaváté a Zdvořilý Woody. V roce 1965 založil s bratry Štaidlovými divadlo Apollo, o dva roky později získal půlroční angažmá v hotelu New Frontier v Las Vegas, jež bylo jedním z milníků Gottovy kariéry.

Podstatný pro Gottovu kariéru byl pobyt v Německu, tehdy ještě západním, kde o něm v roce 1967 tamní tisk psal jako o "Sinatrovi Východu". V roce 1968 reprezentoval Rakousko na Velké ceně Eurovize v Londýně. V koncertování v zahraničí tehdejší režim Gottovi nebránil, on přesto uvažoval o emigraci, kterou si krátce "vyzkoušel" - v roce 1968 a o tři roky později. V obou případech se ale vrátil.

Talent i pokora

Za svou popularitu vděčí Karel Gott nejen talentu, ale i "neuvěřitelné pokoře k publiku a tvrdému přístupu k sobě samému", jak o něm řekla jeho přítelkyně Yvonne Přenosilová. I ostatní zpěvákovi známí se shodují, že Gott je profesionál a perfekcionista, který se prý připravuje stejně zodpovědně na koncert v hale jako na koncert v domově důchodců.

Během své kariéry nazpíval Gott desítky velkých hitů, z nichž převážnou většinu složil jeho vrstevník Karel Svoboda. K nejznámějším patří Lady Carneval (1968), Kávu si osladím (1972), Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš (1973), duety Zvonky štěstí (1984) a Čau lásko (1986) nebo Když muž se ženou snídá (1992). Velkou popularitu získala i titulní píseň animovaného seriálu Včelka Mája (1977), kterou Gott nazpíval v několika jazycích.

Většinu své kariéry zůstával Gott svobodný, a ačkoli se ženám nevyhýbal, jeho partnerky se držely stranou očí veřejnosti. Z krátkých známostí se mu narodily dvě dcery, Dominika (1973) a Lucie (1987). "Božský Karel" se oženil až v lednu 2008 v osmašedesáti letech, kdy si vzal o 36 let mladší Ivanu Macháčkovou. Ta mu pět měsíců po svatbě porodila čtvrtou dceru Nelly Sofii. Tehdy už spolu měli dvouletou Charlottu Ellu.

Kromě zpěvu je Gottovou láskou malování. První samostatnou výstavu měl v roce 1992 v Praze, pak vystavoval například v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Bratislavě či Moskvě.

Loni v listopadu lékaři Gottovi diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin. chorobu objevili při operaci náhlé příhody břišní, které se zpěvák podrobil několik dní předtím v Institutu klinické a experimentální medicíny. Gott ihned zahájil cílenou onkologickou léčbu na hematologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, celkem do konce letošního února absolvoval šest chemoterapií a 18. března zpěvák oznámil, že nádorové onemocnění zcela vymizelo. Začátkem května pak postoupil plánovanou operaci břicha, která završila léčbu.

K vystupování na veřejnosti se Gott vrací jen pomalu, ještě koncem loňského listopadu nicméně za mohutných ovací osobně převzal po čtyřicáté Zlatého (či Českého) slavíka. Později se svěřil, že návrat na pódia bude trvat dlouho. "Moji lékaři mi však slíbili, že se mi hlas vrátí, stejně jako ostatní životní síly. K tomu je ale ještě dlouhá cesta," řekl loni v prosinci německému Bildu. Jedním z prvních Gottových veřejných vystoupení byla letos 1. září účast na představní nového automobilu Škoda Kodiaq v Berlíně.

Gottův zdravotní stav byl přitom v hledáčku médií před nedávným onkologickým onemocněním, v únoru 2005 například podstoupil v Německu totální endoprotézu pravého kyčelního kloubu. Později pak pravidelně docházel na kontroly se srdcem do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde mu nakonec objevili i nádorové onemocnění mízních uzlin, takzvaný Non-Hodgkinův lymfom.