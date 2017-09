Největší volební potenciál má ANO a KSČM. Na dveře sněmovny však ťukají i Piráti

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Volby by podle posledního průzkumu agentury Phoenix research on-line jednoznačně vyhrálo ANO. Od vítěze předčasných voleb v roce 2013, ČSSD, ho v současné době dělí téměř sedmnáct procentních bodů. ČSSD se ocitá až třetí, těsně za KSČM. Také roste podpora mimoparlamentním subjektům. Až deset politických subjektů má šanci zasednout po volbách v Poslanecké sněmovně.

Aktuální šetření formou volebního potenciálu bylo provedeno na vzorku 1078 respondentů ve dnech 13. 7. - 10. 8. 2017.

Podle průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s možným ziskem až 30,7 procent hlasů. Na druhém místě by se umístila KSČM s 13,8 procenty. Na třetím místě by skončila ČSSD, tu by mohlo volit až 13,6 procenta občanů.

Do Sněmovny by se na začátku srpna dostala také ODS s podporou Soukromníků, ta by mohla teoreticky získat až 10,6 procenta. Přičemž ve volbách v roce 2013 získala 7,72 procenta hlasů. Dále pak TOP09 a KDU-ČSL, obě strany mají shodně po 6 procentech. Co se týče preferencí, pak TOP09 má 4,3 procenta a KDU-ČSL čtyři procenta.

Pětiprocentní hranici by mohli poprvé pokořit také Piráti, ti by mohli obdržet až 5,8 procenta hlasů. Samostatně kandidující Hnutí Starostové a nezávislí by v letošních volbách mohlo uspět také. Podle agentury je jejich volební potenciál na 5,3 procentech. V Poslanecké sněmovně by mohli sedět také Realisté a SPD.

Prvním ze zmíněných agentura přisuzuje 5,2 procenta a druhým pak 5 procent. Další politické strany by již ve sněmovních křeslech neusedly. Zelení by získali 2,7 procenta, Svobodní 2,1 procenta a ODA, kterou vede podnikatel Pavel Sehnal, si získala sympatie u 1,5 procenta dotázaných.

Agentura však uvádí, že volební potenciál není roven voličským preferencím. Měření formou volebního potenciálu ukazuje, kolik procent hlasů by daný politický subjekt mohl v rámci celé republiky v současnosti hypoteticky získat, pokud by se k němu přiklonili všichni lidé, kteří jeho volbu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb.

Do volebního potenciálu “strany (hnutí) A” vstupují pouze respondenti, kteří nevylučují účast u voleb a zároveň uvedou spontánně danou “politickou stranu A” jako hlavní preferovanou, nebo uvedou spontánně jinou politickou stranu jako hlavní preferovanou, ale řeknou, že si v případě své účasti nejsou zcela jisti jejím výběrem a mezi dalšími vážně zvažovanými uvedou “stranu A”, nebo neuvedou spontánně žádnou politickou stranu jako hlavní preferovanou a mezi vážně zvažovanými uvedou “stranu A”.

Do aktuálního volebního potenciálu strany vstupují jen lidé, kteří potvrdí, že reálně a vážně zvažují volbu dané strany. Suma všech volebních potenciálů není 100 procent. Člověk, který vážně zvažuje volbu “strany A” a “strany B” je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je nutno chápat pro každou stranu odděleně."