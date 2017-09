Nejvíce amputací bývá na podzim. Co dělat při úrazu cirkulárkou či sekyrou?

Práce s rotační okružní pilou, strunovou sekačkou, sekyrou nebo kosou u nás každoročně způsobí stovky zranění a desítky amputací.

Jen na Přerovsku přijde každoročně o prsty kolem dvaceti lidí, kteří skončí v péči lékařů. U částečných amputací se obvykle prsty vracejí k plné funkci, totální amputace má ale trvalé následky.

Nejčastějším obdobím, kdy dochází k amputaci prstů, je podzim. Řada domácností si totiž připravuje topné dřevo na zimu.

„Cirkulárka a sekera u nás způsobují amputace nejčastěji - obvykle se ale naštěstí jedná jen o špičky prstů. Pokud prst zůstává připojen alespoň na jedné třetině kůže, šijeme ho přímo u nás a většina takto přišitých prstů se vrací do plné funkce,“ řekl Pavel Přikryl, primář ortopedicko-traumatologického oddělení přerovské nemocnice.

Stěžejní je záchrana palce

U kompletních amputací už je nutná plastika s napojením cév amputátu.

„U kompletních amputací je potřeba obnovit napojení cév tak, aby bylo zajištěno funkční prokrvení. Takový zákrok musí proběhnout do dvanácti hodin od úrazu a v našem regionu ho provádějí nemocnice v Olomouci či Brně,“ vysvětluje primář.

Stěžejní je podle něj vždy záchrana palce. Rozhodně to ale neznamená, že o záchranu jiných prstů zdravotníci neusilují. Zejména u mladých lidí je žádoucí záchrana každého prstu, i když to není vždy možné.

O tom, zda lze amputovaný prst přišít, a jestli bude v znovu plně funkční, přitom rozhoduje do značné míry i postup zraněného a ošetřujících osob ještě před příjezdem do nemocnice.

Useknutý prst do chladu

Jak tedy správně postupovat v případě úrazu?

„V první řadě je nutné sterilně obvázat ránu, amputát obložit ledem a spěchat do nemocnice. Optimální je příjezd do jedné hodiny. Rozhodně se ale nesmí během transportu amputát přímo koupat ve studené vodě, nebo být skrz naskrz promrzlý. Lepší je oddělenou část vložit do sáčku, a teprve takto následně chladit vodou či vodou s ledem. Problémem jsou ale nečistoty, piliny a podobně, kvůli nimž mnohdy bohužel není přišití možné,“ líčí primář.

Komplikací je ale celá řada i ve chvíli, kdy je už prst přišitý.

„Může dojít k infekci, trombóze drobných tepen a následné rejekci replantovaného prstu. Také šlachy a nervy se napojují a i s tímto bývají problémy. I když se prst ujme a funguje, vždy může být nějakým způsobem bolestivý, necitlivý a omezený v pohybu. Odhaduji, že zhruba třetina pokusů o replantaci je úspěšných, a to tak, že dlouho trvá omezená hybnost a necitlivost prstu,“ dodal.

Podle něj je nejdůležitější prevence a maximální snaha se zranění vyhnout. Samozřejmostí by proto mělo být dodržování zásad bezpečnosti práce, a to při práci s jakýmkoliv nářadím.

Použití pracovních rukavic přitom nemusí být vždy výhrou, neboť právě zachycená rukavice - například při práci s cirkulárkou - často způsobí následné zranění ruky.