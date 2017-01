Nejvyšší soud uznal stížnost ministra v kauze tragické nehody v Lopeníku

Lopeník, Brno – Krajský soud porušil zákon ve prospěch obviněného traťového komisaře Petra Pláška, když vrátil do přípravného řízení kauzu autonehody při rallye v Lopeníku. Ve středu 18. ledna to konstatoval Nejvyšší soud. Jeho verdikt, kterým dal zapravdu stížnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), je však pouze akademický, rozhodnutí krajského soudu nadále platí. Spis dostane na stůl státní zastupitelství v Uherském Hradišti a zváží další postup.

Petr Plášek u souduFoto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Tragická havárie se udála 10. listopadu 2012 při Rally Show Uherský Brod. Závodní vůz Mitsubishi Lancer posádky Michael Bartončík, Josef Bartončík vylétl v Lopeníku z trati a zabil čtyři dívky ve věku od sedmi do dvaceti let. Ty stály v úseku, který měl střežit Petr Plášek.

Traťový komisař původně u Okresního soudu v Uherském Hradišti dostal 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na stejně dlouhou dobu. Plášek se hájil tím, že jej pořadatelé akce nedůsledně proškolili. S tím se ztotožnil krajský soud, který proškolení označil za zcela nedostatečné, a dospěl k závěru, že zavinění komisaře je spíše marginální a že nejspíš chybovali také pořadatelé závodu.

„Naše obrana zůstává stále stejná. Já jsem přesvědčený, že hlavní odpovědnost je na straně jiných subjektů než mého klienta a na tom budu trvat dál," prohlásil Pláškův advokát Tomáš Vymazal.

Podle něj případ nyní v podstatě začíná znovu. Záleží na dalším postupu státního zastupitelství. Teoreticky nemusí být Petr Plášek vůbec znovu obžalován, stejně tak je možné, že kauza znovu dospěje k hlavnímu líčení.

Jeho klientovi do řeči příliš nebylo. „Pořád chodím po soudech, to víte, že to nikomu nepřidá," řekl sklesle Petr Plášek.

Toho se v podstatě od začátku zastává i otec jedné z obětí tragédie. „Já tomu klukovi vinu nekladu," sdělil před časem Slováckému deníku Břetislav Čaňo.

Podle ministra spravedlnosti krajský soud v této situaci mohl například změnit právní kvalifikaci a zmírnit Pláškovi trest, ale neměl vracet případ až do přípravného řízení s výzvou, aby žalobci zvážili stíhání dalších lidí.

„V předmětné trestní věci nebylo bezprostředním úkolem odvolacího soudu zkoumat, zda ještě někdo další trestně odpovídá za nastalý následek, nýbrž jeho povinností bylo rozhodnout, zda takovou trestní odpovědnost a v jakém rozsahu má obviněný Petr Plášek," stálo ve stížnosti.

Stejný názor zaujal i Nejvyšší soud (NS). „Soudům nepřísluší řešit trestní odpovědnost jiných osob jinak než na základě podané obžaloby," uvedl předseda senátu Petr Šabata. NS ale v řízení o ministerské stížnosti nesmí zhoršit postavení obviněného, proto rozhodl jen akademickým výrokem.