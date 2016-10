Nejvyšší soud vrátí z procesních důvodů spis v Dalíkově kauze do Prahy

Brno – Nejvyšší soud (NS) vrátí spis v kauze lobbisty Marka Dalíka, potrestaného čtyřmi roky vězení v souvislosti s nákupem vozidel Pandur, k prvoinstančnímu Městskému soudu v Praze. Jde o procesní krok, pražský soud musí doplnit některé náležitosti spjaté s dovoláními. Finální rozhodnutí NS o podnětech Dalíka a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se tak ale oddaluje. Pohyb v řízení zjistila redakce z justiční databáze.

Marek DalíkFoto: čtk

NS podle svého mluvčího Petra Tomíčka „postupuje dovolání k dokončení řízení". Tomíček odkázal na paragraf trestního řádu používaný například v situaci, kdy dovolání nesplňuje obsahové náležitosti a je třeba je doplnit, což má řešit soud prvního stupně. Paragraf popisuje též to, že státní zastupitelství a odsouzený mají vzájemně dostat svá dovolání k vyjádření. Jaký má NS konkrétní důvod ke zvolenému postupu, Tomíček nekomentoval.

Dalík už je ve výkonu trestu, podle dostupných informací ve znojemském vězení. Mluvčí věznice Ludmila Kurdíková ovšem podle svých slov nemůže poskytovat žádné informace o tom, kdo ve věznici je, anebo není.

Dovolání v Dalíkově kauze podal jak sám odsouzený, tak Nejvyšší státní zastupitelství. NS spis s oběma dovoláními obdržel 23. září. Průměrná rozhodovací doba o dovoláních v trestních kauzách je 40 dní, ovšem Dalíkova kauza patří k těm složitějším.

Pět let za korupci, čtyři roky za podvod

Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky, ačkoli rozpětí pro daný paragraf činí pět až deset let. Nejvyšší státní zástupce s tím nesouhlasí. Dalík se podle něj snažil sofistikovaným způsobem vylákat částku, která téměř stonásobně převyšuje prospěch velkého rozsahu, jak jej definuje trestní zákoník. Neuspěl jen kvůli etickému jednání protistrany a poškodil reputaci Česka v zahraničí, stojí v dovolání.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů.

Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popírá.

Nákup obrněných vozidel pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele – firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy ko­run.