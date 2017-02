Někteří dopravci řidičům platy nezvýší. Šoféři zvažují protesty

Část autobusových dopravců v krajích zřejmě nezvýší platy šoférům linkových autobusů, na čemž se loni na podzim dohodli zaměstnavatelé s vládou a odbory. Kvůli platům dnes zahájili stávkovou pohotovost šoféři v Jihomoravském kraji. Nakloněni stávce jsou i zástupci šoférů ve společnosti BusLine, která působí v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém Kraji. Vyplývá to z ankety mezi krajskými autobusovými dopravci.

Odboráři, kteří zastupují autobusové řidiče na jižní Moravě, vyhlásili stávkovou pohotovost. Většina dopravců, kteří zajišťují v kraji pravidelné linky, avizovala, že platy podle vládního nařízení řidičům nezvýší, protože zatím nedostala peníze od kraje. Náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (ČSSD) sdělil, že kraj dělá všechny potřebné kroky k tomu, aby dopravci peníze dostali.

Mezi dopravci, kteří platy podle odborů nenavýší, jsou například ČAD Blansko a Vydos Vyškov. Část odborových organizacích v krajích zvažuje protesty ale i v případě, že dopravci vládní nařízení dodrží. "Mílovými kroky směřujeme ke stávce. Nová metodika nás zklamala, navýšení mezd nebude citelné. Vlk se nažral a koza zůstala celá," řekl předák ve společnosti Busline Jiří Kuchynka.

Podobné je to v Olomouckém kraji, kde zatím stávkovou pohotovost nevyhlásili. "Něco málo nám firma (v lednu) navýšila, sebrala nám ale výkony. Když někde stojíme v Kotěhulkách, tak se to nezapočítá do pracovní doby a průměrné hodinové mzdy," uvedl předseda zdejší organizace Odborového svazu dopravy Jiří Drlík. Hodně řidičů autobusů podle něj proto uvažuje o odchodu. Většinu autobusových linek v Olomouckém kraji zajišťuje firma Arriva Morava. O platech budou odboráři s vedení společnosti jednat příští týden.

Plzeňský kraj se zatím nedohodl s 15 smluvními autobusovými dopravci, kteří požadují na zvýšení mezd peníze navíc. Kraj jedná hlavně s ČSAD autobusy Plzeň, které zajišťují 90 procent dopravní obslužnosti regionu. Kraj třetí týden kontroluje náklady dopravce a z toho plynoucí oprávněnost nároků na zvýšení mezd. Ještě tento měsíc má rozhodnout, kolik zaplatí. "Teď platíme 90 procent skutečnosti loňského roku. ČSAD dostává 28 milionů korun měsíčně," řekl vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl.

Další jednání

"Kraj to pořád zkoumá a chtějí po nás stále nová a nová data. Příští týden bychom měli mít další jednání," řekl ředitel ČSAD autobusy Plzeň Jaroslav Vejprava. Kraj poslal na leden 90 procent loňské dotace, ale žádné navýšení. Dopravce přidal pracovníkům zákonem danou minimální mzdu, zvýšil příplatky za čekání i za ztížené pracovní podmínky. "Zatím je to v režii firmy. Dá se to utáhnout ještě měsíc, dva. Pak už bychom na tom byli finančně trochu špatně," uvedl. Nekomentoval, zda ve firmě hrozí stávková pohotovost.

V Jihočeském kraji se protesty nechystají. "Lednové platy jsme navýšili a odboráři nám potvrdili, že není důvod ke stávce," řekl ředitel společnosti GW Jihotrans Robert Krigar. Ta patří mezi 11 dopravců, s nimiž má kraj uzavřenou smlouvu. Krigar dodal, že navýšení mezd zatím hradily společnosti ze svých zdrojů. "Ale jednáme s krajem o vyrovnání," uvedl. Podle hejtmana jihočeského kraje Jana Zimoly (ČSSD) budou nároky řidičů dodrženy.

Klidná situace je i ve Zlínském kraji, který z rozpočtu na navýšení mezd šoférům uvolnil 73,5 milionu korun. Kraj bude peníze dopravním firmám posílat průběžně každý měsíc, řekla mluvčí hejtmanství Renata Janečková. Peníze na vyšší mzdy řidičů ale bude kraj požadovat po státu, neboť o zvýšení rozhodla vláda.

Bez finančního krytí platy šoférům navýšila jihlavská společnost Icom Transport, která působí v devíti krajích. Podobné je to u společnosti 3ČSAD, která jezdí v Moravskoslezském kraji. Podle ředitele osobní dopravy společnosti Jakuba Vyviala řidiči autobusů v lednových výplatách dostali přidáno podle nařízení vlády. "Ze strany řidičů je všechno v pořádku, ti své peníze dostali. Ale my jako dopravce jsme zatím nedostali peníze od objednatelů," řekl Vyvial.

Od začátku letošního roku vláda zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč a nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí. Navýšení mezd pro kraje jako objednatele dopravy znamená zvýšení nákladů o zhruba 1,2 miliardy korun. Vláda ale není jednotná v otázce dorovnání peněz ze státního rozpočtu. Zatímco ČSSD by nároky krajů podpořila, koaliční ANO a lidovci jsou proti.

