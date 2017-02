Někteří senioři se snaží zneužívat dotovanou dopravu

Vychytralí senioři z Havířova lžou o svém věku i o tom, že chtějí jet k lékaři a míří přitom do spořitelny.

Seniorská doprava v Havířově. Foto: Bára Kelnerová

Jedna žena například chtěla odvézt ke spořitelně, doktor prý je za rohem a tam už si dojde. Pravda byla, že si šla do spořitelny pro peníze. Jiní senioři si zase myslí, že auto Českého červeného kříže jezdí jako taxík a mohou do něj nasednout kdykoli a kdekoli. Boj o seniorskou dopravu se mezi nimi často odehrává u Domu zdraví v Karvinské ulici.

NEPODVÁDĚJÍ VŠICHNI



Helena Vondráčková: Původně jsem slavit nechtěla, ale okolí mě donutilo



Senior doprava byla zavedena na začátku roku s tím, že je určena pro osoby starší 75 let a pro cesty k lékaři, do nemocnice nebo na magistrát. V měsíci může jedna osoba využít šest jízd. Platí se prostřednictvím předplacených kuponů v hodnotě 20 korun za jednu jízdu. Se seniorem může jet jedna doprovázející osoba.Drtivá většina seniorů, pro které je městem dotovaná přepravní služba určena, ji však využívá skutečně podle nastavených pravidel.

ZÁKAZNÍKŮ JE HODNĚ

Co jste chtěli vědět o českých penzích



„Zájem je opravdu velký, protože hned od prvního dne jsme měli skoro nabitý program. První den to bylo 8 jízd, druhý den 12, což je téměř maximum, jaké se dá zvládnout. Máme dotazy i na dopravu k jiným cílům, než ke kterým je služby určena. My proto striktně kontrolujeme, zda senioři opravdu jedou k lékaři, chceme jméno lékaře a ověřujeme, zda ten lékař v té době ordinuje. Lidé ale mají zájem i o cesty do banky, do spořitelny a jinde. Je možná opravdu dobře, že rozmezí nabízené služby je přesně stanoveno a že je omezena i věková hranice, od které lze službu využívat," řekla ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné Marie Hlaváčová.



Sobotka: Usnesení zakazující ČSSD spolupráci s KSČM je přežité



Službu doposud využilo 69 seniorů. Nejčastějšími cíli jejich cest jsou nemocnice a zdravotní centra na Karvinské ulici, Kochově ulici a Dlouhé třídě.V pondělí a ve středu službu využila také Helena Mrázková: „Špatně chodím, páteř mě bolí, hlava se mi motá. Jsem ráda, že služba existuje. Teď jsem ji využila k cestě k lékaři."