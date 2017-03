V Česku teď pracuje nejvíc cizinců od vzniku České republiky. Vedle legálních pracovníků ale neustále přibývá případů neoprávněného zaměstnávání cizinců, kteří pracují za podstatně jiné mzdové náklady. Vliv to může mít mimo jiné na platový vývoj.

Policie včera oznámila, že při třídenní akci odhalila 262 cizinců, kteří v Česku pracovali nelegálně. Kontroly se uskutečnily ve všech regionech. Při jiné kontrole policisté na začátku března zadrželi 85 lidí v pražském skladu firmy Rohlik.cz, 74 jich bylo vyhoštěno.

Podle ministra vnitra Milana Chovance přibývá v Česku případů nelegálního zaměstnávání cizinců, což chce řešit jednak novelou zákona o pobytu cizinců, jednak novelou týkající se agentur práce. „Přidělávají nám vrásky na čele, protože více než 2000 agentur na Českou republiku je opravdu velmi vysoké číslo," citovala Chovance ČTK.

„NEŘEŠÍTE PROBLÉM"

S Chovancem ostře nesouhlasí Asociace pracovních agentur, sdružující agentury poskytující dočasnou pracovní výpomoc. Podle ní tyto změny problém nelegálního zaměstnávání nijak neřeší. „Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti dopadá pouze na legální agentury práce. Vůbec nepostihuje ty nelegální, které figurovaly například v případu Rohlík.cz," uvedl pro Deník prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.

„Novela zavádí pro každou agenturu, která chce legálně podnikat, kauci 500 tisíc korun, nebo zakazuje u agenturních zaměstnanců řetězit pracovní smlouvy. Tím pouze znevýhodňuje legálně podnikající subjekt vůči pseudoagenturám," tvrdí Burkovič.

JDE O MILIONY

Takzvané pseudoagentury, které nemají platné povolení od Generálního ředitelství Úřadu práce, podle něj uzavírají se zahraničními zaměstnanci namísto agenturní zaměstnanecké smlouvy dohodu o provedení práce a s firmami pak smlouvu o dílo. Ušetří tak firmám protizákonně až 52 procent mzdových nákladů.

„Nelegálové snižují cenu práce o obrovské peníze. Zaměstnavatel, který si sjedná legální agenturu, je povinen jí nahlásit výši svých hrubých mezd, aby agenturní zaměstnanci pracovali za stejných podmínek jako zaměstnanci firmy. Legální pracovník navíc odvede z každé stokoruny 11,56 Kč na zdravotní pojištění a dalších 15 procent ze superhrubé mzdy na daně. Ze stovky mu tak zbude něco málo přes 60 korun. Nelegál nic takového neřeší," uvádí Burkovič. Podle něj to ilustruje i kauza Rohlíku. „Pokud opravdu všech 85 lidí dodala Rohlíku pseudoagentura na základě smlouvy o díle, pak by v případě, že by tam pracovali rok, ušetřili firmě ročně 5,5 milionu na mzdových nákladech," tvrdí Burkovič.

V počtu legálních pracovních agentur podle něj problém není, protože odpovídá současné vysoké poptávce po pracovní síle.

CIZINCI PŘICHÁZEJÍ

Podle dat zveřejněných letos v lednu Českým statistickým úřadem počet cizinců v Česku od roku 2011 roste. V roce 2015 tu pracovalo 407 tisíc cizinců, což je nejvíc v historii Česka. Zaměstnaných občanů z cizích států tu bylo 323 tisíc, živnostníků pak 84 tisíc. Zatímco zahraničních zaměstnanců přibývá, počet živnostníků spíš stagnuje.