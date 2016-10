Němeček návrhy o nemocnicích a platbách předloží i proti ANO

Praha - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) chce ve vládě i proti odporu hnutí ANO a ministerstva financí, které vede předseda ANO Andrej Babiš, prosadit zákon o neziskových nemocnicích a pravidelnou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Věří v podporu lidovců. Němeček to dnes řekl v diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Babiš a ministerstvo financí mají podle Němečka odpor ke změnám, které mají stabilizovat české zdravotnictví, protože Babiš má zájem privatizovat zdravotnická zařízení. Babiš ale nedávno uvedl, že hnutí ANO nemocnice privatizovat nechce.

Ministr zdravotnictví Svatopluk NěmečekFoto: Deník/Divíšek Martin

Pravidelnou valorizaci plateb požaduje Česká lékařská komora (ČLK), Němeček prosazení tohoto kroku nedávno slíbil. Komora požaduje, aby se platby státu postupně zvyšovaly s nárůstem vyměřovacího základu z 25 na 50 procent průměrné mzdy. Kabinet projednávání Němečkova návrhu koncem srpna přerušil, Němeček dnes uvedl, že ho vládě znovu předloží v nejbližší době. "Zákon předložím s rozporem ministerstva financí, protože ministerstvo financí prostě nesouhlasí se základním principem, který je v koaliční dohodě," řekl ministr. Podporu lidovců pro návrh má, řekl.

Pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce podporuje i KSČM, uvedla v ČT stínová ministryně zdravotnictví za tuto stranu a poslankyně Soňa Marková. Poukázala na to, že obdobný návrh předložila ve Sněmovně letos v únoru. Komunisté podle ní souhlasí i se zákonem o neziskových nemocnicích. Návrhy ale ministerstvo zdravotnictví vzhledem k blížícím se sněmovním volbám předložilo pozdě, uvedla Marková.

Zákon o neziskových nemocnicích je součástí programového prohlášení vlády, připomněl Němeček. Návrh, který koncem září odešel do legislativní rady vlády, mimo jiné předpokládá, že nemocnice by v budoucnu nemusely danit svůj zisk a mohly by jej použít například k nákupu nového vybavení. Ministerstvo financí nesouhlasí právě s osvobozením nemocnic od daně z příjmu, podle Němečka ale bude dopad do státního rozpočtu zanedbatelný.

Ministr zdravotnictví uvedl, že odpor resortu financí a ANO k návrhu je dán tím, že Babiš má velké zájmy ve zdravotnictví. Investiční fond Hartenberg spravující peníze šéfa ANO nakupuje zdravotnická zařízení. "Andrej Babiš chce, aby zdravotnictví na krajích pokud možno nebylo v dobré ekonomické kondici, protože se nakupuje lépe, a samozřejmě aby tady nebyl zákon, který to zkomplikuje," řekl Němeček. Zákon o neziskových nemocnicích má přitom podle ministra převod nemocnic z veřejného do soukromého majetku zkomplikovat.

Ministr předpokládá racionální diskusi s lidovci

Němeček u této předlohy předpokládá racionální diskusi s lidovci. "Pokud budou mít nějaké konkrétní připomínky k tomu zákonu, tak jsme schopni s tím pracovat, ale věřím, že tu podporu mít budeme," řekl. Věří tomu, že se zákon stihne přijmout do sněmovních voleb v příštím roce. "Situace na krajích ukazuje, že je nejvyšší čas, abychom s tím zákonem pohli," řekl Němeček v narážce na výsledky krajských voleb, ve kterých ANO vyhrálo v devíti ze 13 krajů.

Babiš před krajskými volbami uvedl, že hnutí ANO nemocnice privatizovat nechce. Nákup zdravotnických zařízení přes fond Hartenberg nepovažuje za podnikání ve zdravotnictví ani za privatizaci, protože nakupuje od fyzických osob. Spolumajitel Hartenbergu Jozef Janov ovšem letos na jaře v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že fond má zájem i o české nemocnice.