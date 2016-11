Němeček nechá své další působení na ministerstvu na Sobotkovi

Praha - Svatopluk Němeček (ČSSD) nechává rozhodnutí o svém dalším působení v čele ministerstva zdravotnictví na premiérovi a předsedovi strany Bohuslavu Sobotkovi. Novinářům to řekl po dnešní zhruba půlhodinové schůzce ve Strakově akademii, kde společně hodnotili jeho působení v čele resortu. Od Sobotky se dnes nedozvěděl, zda bude, či nebude v čele ministerstva pokračovat. Umí si představit, že jeho role bude funkce ministra i nějaká jiná. Do konce volebního období by chtěl dokončit reformu vzdělávání lékařů a zdravotních sester.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).Foto: Deník/Martin Divíšek

Sobotka v pátek oznámil, že se chce sejít se všemi ministry nominovanými ČSSD a bilancovat s nimi. Někteří z nich jsou podle předsedy vlády unaveni, a proto potřebují vystřídat. Němeček při příchodu na schůzku řekl, že nepovažuje za důležité, zda se změny v kabinetu, které Sobotka ohlásil, dotknou právě jeho. "Pro mě je důležité, jak z této situace vyjde sociální demokracie. Já se nemůžu dívat na to, jak se nám někteří naši političtí konkurenti chechtají a mají radost z toho, že se nám teď úplně nedaří," dodal.

"Obecně jsme se shodli, že za ty tři roky jsme udělali spoustu věcí," řekl Němeček po jednání. Zmínil zvýšení platů zdravotníků či zrušení regulačních poplatků. Další diskuse se podle něj zaměřila na to, co by bylo třeba udělat v nejbližším období. Rád by dotáhl reformu vzdělávání lékařů a zdravotních sester. "Uvidíme, jak se pan premiér rozhodne, já to nechávám na něm," uvedl.

Na únavu řeč nepřišla, řekl. Od Sobotky se nedozvěděl, zda zůstane. "To nevím, to nechávám na panu premiérovi. Důležité je, aby uspěla ČSSD. Umím si představit, že moje bude role ministra, nebo nějaká jiná," uvedl. Sobotka podle Němečka neřekl, že by s ním už nepočítal. Na dotaz, zda naopak řekl, že s ním počítá, Němeček uvedl, že debata takto postavená nebyla.

Němeček před jednáním řekl, že chce udělat všechno pro to, aby sociální demokracii pomohl. "Abych přispěl k tomu, že to zase otočíme a půjdeme směrem k tomu, aby tato země zůstala normální zemí," uvedl. Jeho úřadu se podle něj už podařilo splnit 90 procent věcí, které pro toto volební období slíbil.

Sobotka bude komentovat plány změn ve vládě po jednání v Lánech

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka bude komentovat plány změn v kabinetu, jak je avizoval v pátečním dopise stranickým kolegům, až po úterním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Dnes Sobotka hovořil ve Strakově akademii s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, schůzku ale tiskový odbor úřadu vlády oficiálně nepotvrdil. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer novináře pouze odkázal na úterní odpoledne, kdy skončí Sobotkova schůzka s prezidentem.

Sobotka v pátek oznámil, že se chce sejít se všemi sedmi ministry nominovanými ČSSD a bilancovat s nimi. Někteří z nich jsou podle předsedy vlády unaveni, a proto potřebují vystřídat. Ačkoli se objevují termíny schůzek ministrů plánovaných v průběhu tohoto a příštího týdne, Sobotka zatím žádný nepotvrdil. "Termín se mění, původně byl ve čtvrtek, teď je ve středu," řekl novinářům například ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Setkání už má v kalendáři i ministryně školství Kateřina Valachová. "Máme domluven termín schůzky stejně jako ostatní kolegové, ta moje proběhne na konci týdne, více bych tuto věc nekomentovala," uvedla. Zopakovala, že tempo všech kolegů, se kterými má možnost spolupracovat, je dostatečné. "Nemám výhrady z hlediska spolupráce, vždy je třeba někde přidat, ale nepřísluší mi, abych to hodnotila, takže jak vysoko stanoví předseda vlády tu laťku, to je jen na něm," řekla. "Ministr, který by nebyl vůbec unavený, ten nepracuje, ale necítím se být tak unavený, že bych nemohl pracovat dál," řekl novinářům Mládek.

Po pátečním oznámení plánů změn média začala spekulovat o ministrech sociální demokracie, kteří skončí 11 měsíců před volbami. Nejčastěji hovoří o Němečkovi a šéfovi vládní legislativy Jiřím Dienstbierovi. Největší šanci přežít rekonstrukci kabinetu dávají Valachové.

Dienstbier dnes novinářům řekl, že se nemá osobně čeho obávat. "Kdyby ano, kdyby člověk byl od počátku nástupu do funkce rozklepaný, kdy náhodou může skončit, tak by to nemělo cenu," řekl. Až tak unavený se zase necítí. Chtěl by dořešit například případ vepřína v Letech u Písku, novelu NKÚ či zákon o celostátním referendu. Termín schůzky se Sobotkou nechtěl konkretizovat. "To se zeptejte premiéra," řekl.