Němeček: Odcházím s dobrým pocitem. Zeman mu poděkoval

Praha - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), kterého v úřadu ve středu vystřídá jeho stranický kolega Miloslav Ludvík, je rád, že se mu podařilo prosadit zákon o Národním zdravotnickém informačním systému (NZIS). Za svůj přínos považuje také novely o vzdělávání lékařů a zdravotních sester, které jsou nyní v Parlamentu. Doufá v to, že jeho nástupce tyto normy i takzvaný protikuřácký zákon dotáhne do úspěšného konce. Řekl to v rozhovoru s redakcí a televizí Nova.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).Foto: Deník/Martin Divíšek

"Odcházím s celkem dobrým pocitem, že jsem tady neudělal žádnou ostudu sociální demokracii, že jsme udělali velký kus práce a že jsem druhým nejdéle sloužícím ministrem v polistopadové éře," řekl Němeček, který chce už ve čtvrtek nastoupit zpět do ostravské fakultní nemocnice, kde byl před ministrováním ředitelem. Podle Němečka se 90 procent z programového prohlášení vlády podařilo naplnit nebo alespoň jsou tyto návrhy před schválením.

Zákon o národním zdravotnickém registru by měl podle Němečka umožnit, aby mělo ministerstvo k dispozici veškerá data zdravotních pojišťoven například o léčbě pacientů či proplácení zdravotní péče nemocnicím, což dosud nebylo možné. Věří tomu, že díky tomu bude mít úřad za rok až dva relevantní data. "Stálo nás to velmi času a energie, zvedla se proti tomu velká vlna odporu, asi ani pojišťovny nechtěly, abychom jim viděli pod pokličku," uvedl Němeček. Kvůli registru část senátorů podala podnět k Ústavnímu soudu, obávají se toho, že data nebudou dostatečně chráněna. Němeček ale doufá v to, že ministerstvo u soudu projekt obhájí.

Zákon o neziskových nemocnicích

Němečkovi se ale nepodařilo prosadit zákon o neziskových nemocnicích, který byl také mezi prioritami. Jeho příprava nabrala zpoždění a zatím se nedostal na jednání vlády.

Jeho nástupce Ludvík by měl podle Němečka především dotáhnout zdravotnické zákony, které jsou nyní v Parlamentu. Kromě norem, které upravují vzdělávání lékařů a sester, čeká zákonodárce schvalování protikuřáckého zákona a zákona o léčivech, který má omezit reexporty léků. Byl by také rád, kdyby se podařilo dokončit projekt nového financování nemocnic DRG, tedy plateb od zdravotních pojišťoven za diagnózu. Ludvíka, který vede Fakultní nemocnici v Motole, označil Němeček za "zkušeného mazáka".

Ludvík už v minulých dnech řekl, že by chtěl, aby pod jeho vedením byl úřad ministerstvem pacientů. S tím Němeček souhlasí. "I my jsme se o to celé tři roky snažili," poznamenal. Ludvík za prioritu také označil zákon o hospicové péči. Podle Němečka měl zřejmě na mysli novelu, která se dotkne více zákonů a která legislativně řeší péči na pomezí zdravotnictví a sociální péče včetně hospicové péče. Gestorem tohoto zákona je ale ministerstvo práce a sociálních věcí.

Němeček, kterému se opakovaně podařilo prosadit navýšení platů zdravotníků v nemocnicích, čelil kritice České lékařské komory (ČLK) mimo jiné kvůli novele o vzdělávání lékařů. Výsledná podoba je ale podle končícího ministra "slušným kompromisem". "Jsem ve zdravotnictví od roku 1994 a nepamatuji si ministra zdravotnictví, kterého by komora nekritizovala. Vůči některým dokonce pořádala stávky. Každý další ministr se dostane do stejné role," domnívá se Němeček, který si chce od vysoké politiky nějakou dobu odpočinout a angažovat se spíše na nižších stranických úrovních. Končící ministr se především těší na to, že bude mít více času na svou rodinu.

Zeman poděkoval Němečkovi za práci na ministerstvu zdravotnictví

Prezident Miloš Zeman dnes navečer přijal končícího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Němeček po setkání novinářům řekl, že mu prezident ze jeho působení poděkoval. Bavili se také o Němečkově nástupci, kterým se stane dosavadní ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD).

"Poděkoval mi za skoro tři roky práce ve funkci. Já jsem mu zase poděkoval za podporu, kterou jsem z jeho strany vždycky cítil v těch okamžicích, které nebyly jednoduché. Srdečnost a poděkování ze strany pana prezidenta mě moc potěšily," uvedl Němeček, který dnešní setkání označil za neformální a přátelské. Zemanovi nabídl, že může být jeho neformálním poradcem pro zdravotnictví.

O svém nástupci Němeček řekl, že jej považuje za kompetentního a zkušeného člověka. "Ví, co české zdravotnictví potřebuje, takže v tomto ohledu byla z mé strany jen kladná hodnocení," dodal Němeček, který ve středu skončí ve funkci a vrátí se do křesla ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě.