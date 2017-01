Němečtí aktivisté pochodující za mír v Sýrii dorazí do Česka

Berlín - Desítky aktivistů, kteří na protest proti válce v Sýrii pochodují z Berlína do Halabu (Aleppa), dorazí v pondělí před polednem do České republiky, informoval včera mluvčí iniciativy Sebastian Olényi. Věří, že se i v Česku ke zhruba 65 stálým pochodujícím budou pravidelně připojovat desítky místních obyvatel.

První noc v Česku aktivisté stráví v obci Libouchec, odkud budou pokračovat přes Ústí nad Labem, Litoměřice, Roudnici nad Labem, Veltrusy a Roztoky u Prahy do české metropole, kam by měli dorazit 15. ledna. Foto: ČTK/AP/Markus Schreiber

"Vyrazíme z města Bad Gottleuba-Berggiesshübel zhruba v 9:00. Česká hranice je odtamtud asi hodinu nebo dvě chůze, takže před polednem bychom měli hranici překročit," uvedl Olényi k pondělním plánům protestujících, mezi nimiž jsou vedle Němců také čtyři Češi nebo občané Polska, Francie, Itálie, Dánska, Brazílie nebo Řecka.

Čtěte také: Aktivisté se kvůli Sýrii připoutali k ruské ambasádě v Praze



První noc v Česku aktivisté stráví v obci Libouchec, odkud budou pokračovat přes Ústí nad Labem, Litoměřice, Roudnici nad Labem, Veltrusy a Roztoky u Prahy do české metropole, kam by měli dorazit 15. ledna. "Na první dny už máme zajištěno ubytování, zčásti od církve, zčásti budeme nocovat ve sportovních halách. Ubytování v dalších místech zatím hledáme," řekl Olényi.

Přes Českou republiku půjde pochod za mír několik týdnů, do Vídně by měl dorazit na konci ledna. Z Rakouska pak bude pokračovat proti směru tradiční cesty uprchlíků přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii a Řecko do Turecka. Pokud se jim to podaří, chtěli by aktivisté dojít nakonec až do Halabu na severu Sýrie.

Čtěte také: Demonstranti v Praze žádali humánní přístup k civilistům v Halabu

Celý pochod chce absolvovat skupina zhruba 65 lidí, k nimž se jich desítky přidávají na kratší vzdálenosti. "Zítra (v sobotu) se připojí dalších 30 až 40 lidí, takže nás bude zhruba kolem stovky. V pondělí, až skončí víkend, nás nejspíš zase bude kolem 65. Lidé se k nám ale budou přidávat i v Česku," poznamenal Olényi.

Pochodem, který iniciovala novinářka a blogerka Anna Albothová, chtějí účastníci vyjádřit solidaritu s lidmi nejen v Halabu. "Je načase jednat. Nemůžeme dál sedět před obrazovkami a nic nedělat, tvrdit, že jsme bezmocní. Nejsme bezmocní. Na to je nás příliš mnoho," stojí v manifestu pochodu, který by měl trvat zhruba tři a půl měsíce.