Nemocní důchodci a děti budou možná méně doplácet za léky

Důchodci a děti budou mít možná nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se snížila podle vládní novely o veřejném zdravotní pojištění z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun. Předlohu v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna, míří do zdravotnického výboru. Poslanci mluví o možných dalších úpravách limitu, při jehož překročení pojišťovny vracejí pacientům peníze, které za léky zaplatí navíc.

Navrhované snížení limitu by podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) zvýšilo sociální citlivost veřejného zdravotního pojištění. Systém, který ročně hospodaří s částkou kolem 250 miliard korun, by ale podle propočtů přišel zhruba o 440 milionů. Za předvolební vábničku ČSSD označila vládní předlohu poslankyně vládního hnutí ANO Jana Pastuchová. Upozornila na to, že snížení se bude týkat i lidí s vysokými příjmy, kteří žádnou úlevu nepotřebují. Poslankyně soudí, že limit pro doplatky by se měl stanovit podle diagnóz nebo podle sociální situace. Nepřehlédněte: Měsíčník lékařský - lék naších babiček a skvělý doplněk v kuchyni Za cílenější nastavení limitu se vyslovili i Jiří Skalický z opoziční TOP 09 a Ludvík Hovorka z koaliční KDU-ČSL. "Bylo by dobré limity změnit systémově, nikoli plošně," uvedl Skalický. Hovorka připomněl, že limit byl zaveden jako protiopatření k regulačním poplatkům ve zdravotnictví, které uř zůstaly jen na pohotovosti. Hranice byla původně 5000 korun, pak klesla na 2500 korun. "Dříve žádný limit nebyl, když člověk zaplatil na doplatcích 30.000 korun za rok, nikdo mu nic nevrátil," poznamenal. Snížení limitu má podporu opoziční KSČM. Její poslankyně Soňa Marková ale upozornila na to, že v tíživé sociální situaci nemusí být jen děti a důchodci. Takoví lidé by podle ní neměli platit doplatky žádné. Poslanec ANO Pavel Plzák se pozastavil nad rozdílnými částkami, které si různé lékárny na doplatcích účtují. Některé podle něho nechtějí nic, jiné za stejný lék vyberou i stokoruny. Stát by se měl na tuto záležitost zaměřit, podotkl. Pokud bude novela schválena, nabude účinnosti od příštího roku. Čtěte také: Polská televize chválí české zdravotnictví, britské se jí nelíbí





