Nemocnice nemusí platit pozůstalým po oběti heparinového vraha Zelenky

Hradec Králové - Nemocnice Havlíčkův Brod nemusí zaplatit 8,8 milionu korun, které po ni požadovalo pět pozůstalých po jedné z obětí heparinového vraha Petra Zelenky. O zamítnutí žaloby dnes nepravomocně rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Pozůstalí se podle právního zástupce rodiny pravděpodobně odvolají k vrchnímu soudu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zelenka jako pracovník anesteziologicko-resuscitačního oddělení havlíčkobrodské nemocnice podával pacientům heparin od května do září 2006. Pacientům tím zředil krev, někteří následně vykrváceli. Trestní soud Zelenkovi prokázal, že zavraždil sedm lidí a u dalších deseti se o to pokusil, a odsoudil ho za to na doživotí.

Nemocnice se podle soudce Jana Fifky žádného protiprávního jednání, které by zasáhlo do osobnostních práv žalobců a zapříčinilo jim újmu, nedopustila. Nemocnice podle soudu prevenci nezanedbala. "Bylo nepřehledné, co se tam děje. Těžko mohli odhadnout, že tam řádí nejmasovější vrah v dějinách ČR," uvedl soudce. Žalobci mají nemocnici zaplatit náklady soudního řízení.

Žalobci tvrdí, že nemocnice pochybila již v tom, že jejich příbuzného měla léčit jinak, měl být podle nich s hematomem mozku převezen na specializované pracoviště nemocnice vyššího stupně. Setrváním v Havlíčkově Brodě se nemocný muž dostal do ošetřování Zelenky a stal se jeho osmou obětí.

Chybný postup

Nemocnice podle žaloby postupovala chybně také při zjišťování náhlých úmrtí pacientů. "Nemocnice měla nastolil taková pravidla, aby Zelenka nemohl podat heparin dalším pacientům," řekl advokát rodiny Jan Bunganič. Nemocnici žaloba vytýká i to, že po útoku Zelenky nenasadila pacientovi léčbu snižující hladinu heparinu. Žaloba poukazovala na to, že rodina se o tom, že byl jejich příbuzný zavražděn, dozvěděla až z médií.

Nemocnice argumenty žaloby odmítla, tvrdí, že šlo o selhání zaměstnance, za něž nemůže být nemocnice odpovědná. "Nemocnice neodpovídá ze exces zaměstnance, který nešlo předvídat," řekl advokát nemocnice Jan Mach. Primář ARO Pavel Longin podle něj dělal vše, co bylo možné, až se mu nakonec příčinu nečekaných krvácivých stavů pacientů podařilo odhalit. Případný převoz pacienta na jiné pracoviště již na začátku léčby byl podle Macha kvůli jeho stavu vyloučený. Podání léků na snižování heparinu nebylo možné, protože v té době nikdo nevěděl, že Zelenka použil zrovna heparin.

Hradecký krajský soud se žalobou pozůstalých na nemocnici zabývá od roku 2008. V srpnu 2014 soud žalobu zamítl, pražský vrchní soud však letos v červenci rozsudek z procesních důvodů zrušil a případ vrátil k novému projednání.

Žádné odškodnění

Soudy dosud pravomocně rozhodly šest žalob pozůstalých, všechny skončily rozhodnutím ve prospěch nemocnice. Žalobci se odškodnění nedomohli. "Prokázali jsme před soudy různých instanci, že naši lékaři i veškerý zdravotnický personál postupoval lege artis (podle pravidel oboru), že dělali vše pro to, aby co nejrychleji zjistili, co je důvodem krvácivých stavů, že se snažili pacienty zachránit," uvedla dnes mluvčí nemocnice Petra Černo.