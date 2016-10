Nemocnice Motol a fond Klíček se chtějí dohodnout mimosoudně

Praha - Fakultní nemocnice Motol a Nadační fond Klíček, který v areálu nemocnice působí, požádaly o odročení soudu, který měl tento týden řešit žalobu na vystěhování Klíčku. Organizace se chtějí během října dohodnout na další spolupráci tak, aby žalobu nemusel řešit soud. V pondělí to řekly zástupkyně obou stran. Klíček 23 let využívá prostory v areálu nemocnice pro ubytování rodičů hospitalizovaných dětí. Nemocnice s ním letos ukončila spolupráci a k soudu podala žalobu na vyklizení prostor.

Nemocnice Motol. Ilustrační foto. Foto: DENÍK. Martin Divíšek

Obě strany v pátek podepsaly dohodu, na jejímž základě může Klíček v areálu zůstat do konce října. „Dali jsme si říjen na to, abychom mohli nastavit takovou spolupráci, která by vyhovovala oběma stranám. Pokusíme se dohodnout, uděláme pro to všechno," řekla mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

První noc vyjde rodiče na stokorunu

Klíček nemocnici předložil několik návrhů, jak by si budoucí spolupráci představoval. „Doufáme, že nemocnice brzy stanoví termín pro jednání," řekla Markéta Královcová z nadačního fondu.

Nemocnice v minulosti Klíčku k užívání místností udělila písemné povolení, nájemní smlouvu s fondem však v písemné podobě neuzavřela. Klíček pokoje vybavil a provozuje je na vlastní náklady, nemocnici ale za nájem ani energie neplatí. První noc v ubytovně Klíček vyjde rodiče a blízké nemocných dětí na stokorunu, každá další pak na 50 korun.

Klíček podporuje petice

Nemocnice ukončení spolupráce zdůvodňovala novou legislativou, která přísněji upravuje nakládání s veřejným majetkem. Fond ale tvrdí, že změna zákona dalšímu provozu ubytovny nebrání. Podle Dankové chce mít nemocnice prostory ve své správě.

Motol také v minulosti poukazoval na to, že poskytuje stejné ubytovací služby. Obsazeno má průměrně asi 25 ze 60 lůžek. Podle některých rodičů ale v nemocniční ubytovně na rozdíl od pokojů Klíčku není dostatečné zázemí. Za zachování Klíčku také vznikla v minulých měsících petice, kterou podepsalo přes 13 tisíc lidí a kterou v září projednal petiční výbor Sněmovny.

