Nemocnice nemusí platit rodině oběti heparinového vraha

Nemocnice Havlíčkův Brod nemusí platit odškodné 8,8 milionu korun rodině jedné z obětí heparinového vraha Petra Zelenky. Verdikt hradeckého krajského soudu potvrdil v úterý odvolací Vrchní soud v Praze, uvedla dnes Česká televize na základě vyjádření soudu.

Podle pozůstalých nemocnice pochybila v léčbě i prevenci, ale podle rozsudku se nemocnice žádné chyby nedopustila.

Nemocnice podle žaloby postupovala chybně při zjišťování náhlých úmrtí pacientů a měla nastavit opatření, která by dalším úmrtím zabránila. Podle pozůstalých také po útoku Zelenky nenasadila pacientovi léčbu snižující hladinu heparinu. Podle loňského verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové se ale nemocnice nedopustila ničeho protiprávního ani nezanedbala prevenci.

Zprošťující rozsudek nyní potvrdil také odvolací soud. Televizi to sdělila pracovnice trestního úseku Vrchního soudu v Praze Zuzana Micová.

Zelenka jako pracovník anesteziologicko-resuscitačního oddělení havlíčkobrodské nemocnice podával pacientům heparin od května do září 2006. Pacientům tím zředil krev, někteří následně vykrváceli. Trestní soud Zelenkovi prokázal, že zavraždil sedm lidí a u dalších deseti se o to pokusil, a odsoudil ho za to na doživotí.