Nemocnice ošetří o 30 procent více cizinců, rostou i náklady

Praha - Nemocnice v Česku ošetřují více cizinců. V roce 2015 poskytly péči asi 104 tisíc cizinců, jejich počet od roku 2010 stoupl přibližně o 30 procent.

Náklady na tuto péči vzrostly v tomto období více než třikrát a v roce 2015 dosáhly 2,13 miliardy korun. Vyplývá to z informací Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS). Data za loňský rok zatím nejsou k dispozici.



V roce 2015 vyhledalo lékařskou péči v tuzemských nemocnicích 103 887 cizinců, což je o 24 330 více než před pěti lety. Náklady na jejich ošetření dosáhly předloni 2,13 miliardy korun, zatímco o pět let dříve činily asi 588 milionů korun. Cizinci za ošetření v roce 2015 dlužili 37 milionů korun.



Zhruba polovina zahraničních pacientů byla ze zemí EU. Nejčastěji se jednalo o Slováky, kterých byla v roce 2015 více než pětina (22 609). Následovali Ukrajinci (11 084), Rusové (8453), Němci (7381) a Vietnamci (6137). S tím koresponduje i výše nákladů na ošetření cizinců z jednotlivých zemí, nejvyšší náklady byly na pacienty ze Slovenska. Celkem 66 procent objemu úhrad cizinci platili hotově, asi čtvrtina pak byla placena ze zahraničního pojištění. Cizinci, kteří z Česku žijí dlouhodobě, pak mají uzavřené smluvní pojištění v ČR, z kterého je jejich ošetření hrazeno.



Pro usnadnění komunikace mezi zdravotníky a pacienty ze zahraničí vytvořilo ministerstvo zdravotnictví loni dvojjazyčné komunikační karty. Zveřejnilo je na svých webových stránkách. K dispozici jsou v devíti jazykových mutacích, a to v angličtině, arabštině, bulharštině, němčině, rumunštině, ruštině, španělštině, ukrajinštině a vietnamštině. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce. Týkají se například dětského lékařství, gynekologie a porodnictví a ošetřovatelství.

