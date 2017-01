Nemocných s chřipkou přibylo za jediný týden o deset procent

Počet nemocných, kteří mají chřipku nebo akutní respirační onemocnění, za týden vzrostl o deset procent.

Ilustrační fotoFoto: Deník

V Česku je tak 1691 nemocných na 100 tisíc obyvatel a na celém území pokračuje epidemie chřipky. Informovala o tom dnes hlavní hygienička Eva Gottvaldová.



"Nejnovější údaje Státního zdravotního ústavu potvrzují, že na celém území ČR přetrvává plošná chřipková epidemie. Dominujícím původcem zůstává virus chřipky typu A/H3N2," uvedla Gottvaldová.

Počet nemocných roste především mezi dětmi do 14 let. Nejvyšší nemocnost zaznamenali hygienici v Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském a Plzeňském kraji. I nadále hygienici doporučují vyhýbat se větším uskupením lidí a dodržovat základní hygienická pravidla.



Od začátku sezony do minulého pátku hygienici zaznamenaly celkem 72 závažných případů chřipky, převážně mezi lidmi nad 60 let. Kvůli chřipce zemřelo 21 lidí. Podrobnější údaje za tento týden zatím Státní zdravotní ústav nezveřejnil.



Epidemie se zpravidla vyhlašuje ve chvíli, kdy počet nemocných v ČR na 100.000 obyvatel přesáhne 1600 až 1700. Může se to ale v jednotlivých regionech lišit. "Důvodem jsou specifika daného regionu, jako je například věková struktura, zaměstnanost, čerpání nemocenské nebo dovolené v době nemoci a podobně. Pro vyhlášení epidemie na regionální úrovni jsou rovněž důležitá data z virologických vyšetření a výskyt klinicky závažných onemocnění spolu s nemocností," napsala ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.



Plošná epidemie je i ve většině evropských států včetně zemí sousedících s ČR.

