Není kudla jako kudla. Organizátor výstavy vyrobil lovecký nůž i pro Clintona

/FOTOGALERIE/ – Stačí jedna malá chyba, ocel vám v ohni chytne a může jít rovnou do šrotu, vysvětlil náročnost výroby například loveckých nožů Josef Lupták. Své výrobky vystavil v sobotu na pětadvacátém ročníku výstavy nožů na brněnské nové radnici. „Nejoblíbenější nůž nemám, je to jako kdybyste se zeptali matky, které své dítě má radši," doplnil nožíř.

Vyrábění nožů je pro něj zábava stejně jako pro Jaroslava Čecha, který návštěvníkům přišel nabídnout své bohatě zdobené nože. „Nejdřív vyrobím tvar čepele, rýdlem ji potom upravím a jemné vzory vysekávám sekáčkem. Ocel se potom nechá zakalit a vyleštit,“ popisuje postup Čech. Nad výrobou jednoho nože stráví i 250 hodin.

Hlavně bojové nože na výstavě ukázal i její organizátor Lubomír Maďarič. „Vyrábím je speciálně na zakázku pro speciální složky armády a policie už od roku 1997. Moje nože používají na misích v Iráku nebo Afghánistánu,“ vyjmenoval.

Dodal, že jeden z jeho nožů má dokonce bývalý americký prezident Bill Clinton. „Je to lovecký nůž s rytinou medvěda. Daroval jsem mu ho v roce 1994, byl totiž tehdy v České republice. Po složitém procesu mi přišel děkovný dopis z Bílého domu. Známý mi řekl, že ho měl Clinton vystavený na poličce,“ vyprávěl Maďarič. Tehdy o českém nožíři psal i Washington Post.

Zájem o nože se podle organizátora zvyšuje. „Letos je tu podstatně víc lidé než loni. Máme tady plno už od rána,“ konstatoval Maďarič.

Šermířská show

Návštěvníky na výstavu přilákala i šermířská show, kterou zorganizoval brněnský Bravo Team. „Dnešní vystoupení jsme natáhli na hodinu, ukazovali jsme návštěvníkům ještě zbraně a různé techniky. Chceme, aby poznali jazyk, jakým zbraně promlouvaly v šestnáctém, sedmnáctém a osmnáctém století,“ vysvětlil jeden z šermířů Libor Olšan.

Jejich souboje jsou nacvičené a mají přesný scénář. „Je to lepší, víme totiž, co můžeme jeden od druhého čekat a mnohem víc si dovolíme,“ dodal šermíř.

Ostří jejich zbraní je tupé, hrot ale stejně bodá. „Ostrou hranu meče divák neocení a navíc, když to potom dáme někomu do ruky, první věc, co udělá, je, že po něm přeje palcem. To bychom pořád jezdili na úrazovku,“ zasmál se Olšan.

Rytířská zbroj společně s doplňky ho vyšla na zhruba čtyřicet tisíc korun. „Šerm mě zajímá už téměř pětačtyřicet let. Máme takové pravidlo – dokud udržím meč a moč, budu ho dělat dál,“ vtipkoval muž.