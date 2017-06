Není vyšší hodnota než lidský život, říká pamětnice masakru v Lidicích

Jaroslava Skleničková, rozená Suchánková, z Lidic je jednou ze dvou posledních žijících lidických žen, které strávily konec války v koncentračním táboře Ravensbrück. O hrůze, jež potkala celou vesnici, se společně se sestrou a maminkou dozvěděly až po návratu v roce 1945. Do nových Lidic se vrátila teprve v důchodovém věku.

Jaroslava Skleničková dnes žije v rodinném domě v poklidné čtvrti v Lidicích, sousedkou jí je o tři roky starší sestra Miloslava Kalibová. Roky byla i ona, stejně jako další lidické ženy, v popředí zájmu médií, politiků a návštěv z celého světa. Dnes upřednostňuje svůj klid a nejspokojenější je v domácím prostředí.

Stejně jako Jaří, jak Jaroslavě doma říkali, viděla i její sestra Míla 10. června 1942 na vlastní oči, jak Lidičtí navždy opouštějí své domovy a ženy odevzdávají nacistům svoje děti. Do koncentračního tábora Ravensbrück byly odvezeny Jaroslava, Míla i maminka společně s ostatními ženami z Lidic. Válečné hrůzy přežily. Jaroslava se pak o nemocnou maminku starala do konce života.

„Lágr mě vychoval!" prohlašuje Jaroslava Skleničková. Tehdy bezstarostná šestnáctiletá dívka, která na svět nahlížela naivníma očima, byla zvyklá se do všeho pouštět po hlavě. Chovala se tak i v koncentráku. Díky veselé nátuře, kterou zdědila po tatínkovi, a celoživotní nepoddajnosti přežila i ty nejhorší chvíle svého života.

V lágru měla přezdívku štěně

Jaroslava Skleničková je velmi vitální žena s jiskrou v oku, silou v hlase, výtečnou pamětí a s kritickým pohledem zejména na současnou politickou situaci. Ani ve vysokém věku jí nechybí vtip a nadhled. Život si nedovede představit bez svého i-padu, jímž odbývá denní e-mailo- vou komunikaci. Svůj kalendář má i tento týden nabitý návštěvami z novin a televizí.

„V lágru jsem měla přezdívku štěně. Bylo mi šestnáct, ale byla jsem tak drobná a hubená, že mi nikdo nehádal víc než třináct roků. Dělala jsem neuvážené věci a hodně riskovala, což mě mohlo stát život, ale tehdy jsem o tom tak nepřemýšlela. Snažila jsem se spoluvězenkyním pomáhat, tak jako to dělaly ony. Kdo se začal litovat a naříkat si, většinou dlouho v lágru nepřežil," potvrzuje.

Tři roky jí změnily život

„I když to zní možná divně, jsem ráda za tuto zkušenost, za tři roky, které mi změnily celý život. V lágru jsem poznala špatné, ale i velmi ušlechtilé lidi. Uvědomila jsem si, co znamená láska k vlasti, ke svobodě a úcta k životu," říká Jaroslava Skleničková. Podle jejích slov není vyšší hodnota než lidský život, a to vštěpovala i svým dětem. Stejně jako ostatní přeživší lituje dodnes, že už se nikdy více nemohla setkat se svými nejbližšími tatínkem, bratrancem ani kamarádkami, které nacisté zavraždili.

„Když jsme Lidice opouštěly, žila jsem v domnění, že jdeme jen k výslechu a za pár dní se vrátíme. Němci byli důkladní, nechtěli způsobit paniku. Neměla jsem stín pochybnosti, že se děje něco hrozného. Když se se mnou ale můj tatínek loučil, řekl mi: „Jaří, nezapomeň na Boha. Snad dá Bůh, že se ještě uvidíme!" Říkala jsem si, co to ten tatínek povídá, proč bychom se neměli vidět, za dva dny jsme přece zpátky doma. A to bylo naposledy, co jsem ho viděla…