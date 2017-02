Neschváleno. Vláda zamítla Mládkův návrh, aby Diamo koupilo OKD

Státní podnik Diamo nekoupí černouhelnou společnost OKD, rozhodla dnes vláda. Hlasy ČSSD na schválení návrhu ministra průmyslu a obchodu nestačily, uvedl na twitteru šéf resortu Jan Mládek (ČSSD). Zvýšila se tak hrozba neřízeného vývoje, doplnil.

Jan Mládek Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

K podání nabídky k odkupu OKD vyzvali minulé úterý kabinet odboráři těžební společnosti. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) jim ale odpověděl, že prodej OKD je určen primárně pro soukromé investory a vstup státu by prodej poškodil.

Čtěte také: Peníze na dluhopisy Agrofertu šly z Babišova účtu v UniCredit Bank

"Návrh, aby se státní podnik Diamo přihlásil do soutěže o OKD, neprošel. Hlasy ministrů za ČSSD nestačily. Hrozba neřízeného vývoje se zvýšila," uvedl Mládek na twitteru. Dříve ministr hovořil o tom, že by si nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor. Návrh svého úřadu ale považoval za důležitý ve chvíli, kdy by podobná nabídka nepřišla.

Nepřehlédněte: Povinná maturita z matematiky bude i na většině odborných škol