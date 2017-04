Nesoulad v Babišových příjmech by měl řešit městský úřad

V majetkovém přiznání ministra financí Andreje Babiše (ANO) jsou podle sněmovního mandátového a imunitního výboru nesrovnalosti. Výbor na dnešním jednání odhlasoval, že věc postoupí k prošetření městskému úřadu kvůli možnému přestupku.

Novinářům to řekl místopředseda výboru Martin Plíšek (TOP 09). Pokud Městský úřad v Černošicích skutečně zahájí řízení, mohl by ministrovi uložit podle zákona o střetu zájmů až padesátitisícovou pokutu. Babiš označil rozhodnutí výboru za snahu poslance a předsedy kontrolního výboru Vladimíra Koníčka (KSČM) o zviditelnění, prý vše vysvětlil.

Výbor řešil nesoulad mezi údaji, které Babiš napsal do oznámení o příjmech, a těmi, jež zveřejnil v nedávné prověrce svých příjmů. Babiš pochybení odmítá, rozdíly podle něj vyplývají z podstaty a odlišného účelu obou dokumentů. Čísla uváděná v majetkovém přiznání už z principu nemohou odpovídat údajům z prověrky, která zahrnuje i data z daňových přiznání, uvedl Babiš v dopise, který dnes zveřejnil na svém twitteru.

Babiš v březnu zveřejnil zprávy auditorských firem EY a PwC, které potvrdily, že jeho zdaněné i dani nepodléhající příjmy od roku 1996 dosáhly 2,4 miliardy korun, a stačily tak na nákup dluhopisů Agrofertu za zhruba 1,5 miliardy korun. Média upozornila na nesoulad obsažených informací s údaji z majetkových přiznání. Babiš ho vysvětlil tím, že v přiznáních byly hrubé příjmy místo čistých.

"Paní účetní tam napsala do závorky, že to jsou příjmy po zdanění a měly být před zdaněním. Já jsem napsal dopis, kde jsem to vysvětlil," řekl Babiš novinářům. "Myslím, že jsem to dostatečně vysvětlil, ale na to, aby pan Koníček byl v médiích, tak je samozřejmě dobré kritizovat Babiše, to je taková móda teď," řekl.

S Koníčkem prý má spory delší dobu. Řekl, že mu vyčítal "totálně předraženou budovu" Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a Koníček ministra zase podle jeho slov "buzeroval" kvůli elektronické evidenci tržeb. Výbor dnes zasedal kvůli podnětu od Koníčka, který se na něj obrátil v polovině března. Poslanec dnes členům výboru vysvětloval své pochybnosti. "Nesedí tam součty," řekl Koníček novinářům.

Hlasování o postoupení případu přestupkovému úřadu bylo podle účastníků jednání těsné. "Já nebudu říkat, kdo jak hlasoval, jednání je neveřejné. Já osobně to považuji za malichernou administrativní chybu a zbytečnou záležitost," řekl novinářům člen výboru Roman Procházka (ANO). Babiš podle něj pouze přiznal větší částku, než měl, když uvedl místo čisté mzdy hrubou.

Babiš podle Plíška vzkázal že se dnešního jednání výboru nehodlá zúčastnit. "Dostali jsme i jeho vyjádření, kde sám přiznal nepřesné údaje, tudíž jsme tuto věc postoupili přestupkovému orgánu v místě jeho bydliště," řekl novinářům. Údaje jsou z jeho pohledu nepřesné v případě hrubých i čistých příjmů.

Přepočítávání podle Plíška navíc výboru nepřísluší. S tím souhlasí i šéfka výboru Miroslava Němcová (ODS). "O tomto vysvětlení jsme se také bavili, ale my nejsme ten, kdo je schopen a má kompetenci přepočítávat, zda ta čísla souhlasí. My vzali za zásadní to, že sám přiznává, že k omylu došlo," řekla. Babiš je povinen podat přiznání úplné a bezchybné, proto by se měl případem zabývat úřad, dodala. Výbor pravomoc ukládat sankce nemá.