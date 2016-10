Nevinný žertík? Nebo šířící se panika. Klauna viděli i na Kroměřížsku

Kroměřížsko – Je to fenomén, který ze Spojených států během letošního roku dorazil do Evropy – a podle všeho už také do kroměřížského regionu. Jeho obyvatelé by se ale bez něj rozhodně obešli: týká se totiž vtipálků převlečených za klauny, kteří v maskách za tmy straší v ulicích.

Na Kroměřížsko dorazila móda klaunů děsících v ulicích obyvatele měst. Muže v převleku viděli lidé u kavárny v Kroměříži a na nádraží v Hulíně. Jenže odborníci upozorňují, že podobný způsob zábavy se může snadno svrhnout v neštěstí, navíc se na něj často a velmi ochotně nabalují pachatelé skutečné kriminality. Lidé z Kroměřížska už proto zakládají na sociálních sítích skupiny, které nevhodné žertování podobného druhu odsuzují. Právě na Facebooku a dalších internetových webech se první svědectví o řádění klaunů v regionu objevila. Podle informací Deníku se například muž v příslušné masce pohyboval začátkem týdne v okolí kavárny Scéna v Domě kultury v Kroměříži, další lidé pak viděli v úterý neznámého vtipálka na vlakovém nádraží v Hulíně: ten prý navíc v ruce třímal motorovou pilu. Kroměřížská policie zatím žádné konkrétní oznámení neřeší, přesto ale varuje. „Pokud by osoba v masce někoho zastrašovala nebo se dopouštěla protiprávního jednání, apelujeme, aby se lidé ozvali na linku 158," vyzvala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Svědectví o tom, že se v regionu někdo v masce klauna skutečně v úterý večer pohyboval, se množí především na sociálních sítích, očitá svědkyně se ale obrátila i přímo na redakci Deníku. „Byli jsme s dcerou doprovodit kamarádku na nádraží v Hulíně. Vlak jí jel ve 21.16 a jak jsme šly dolů po schodech, tak tam stála skupinka mladých lidí a mezi nimi ten klaun s tou pilou," vylíčila maminka z Hulína, která si nepřála zveřejnit jméno. Ona sama prý masce nejprve pozornost nevěnovala, ale její dcera se lekla. „Řekla jsem jim, že je to pěkně hloupá sranda, a vtom jsem uviděla i tu pilu. Jestli byla opravdová nebo maketa, to nevím, ale radši jsme šly rychle pryč, člověk přeci jen nikdy neví," postěžovala si žena. Patrně další vtipálci navíc šíří na internetu dokonce video, na němž má někdo v masce klauna vyděsit řidiče u železničního přejezdu v Hulíně: v tomto případě se ale nejspíš jedná o úmyslný podvrh. „Viděla jsem takových videí víc, většinou jsou zinscenovaná nebo převzatá z jiných zemí. Ovšem i tak je to blbá sranda. Potkat ho jako matka dvou dětí na ulici, tak volám policii a stačí, že se na mě podívá. Tohle je prostě hloupý vtip," zlobí se například osmatřicetiletá Eva Otáhalová z Kroměříže. Hodně lidí také připomíná, že každý původně sebenevinnější vtip se může snadno zvrtnout v pořádný problém. „Pak vznikají ty nejhorší scénáře. Lidská reakce je nevyzpytatelná. Podle mne je to nějaký klučina, co si chtěl udělat srandu. V lepším případě se ho někdo lekne a opravdu ho něčím pořádně přetáhne po zádech. Davová hysterie je v tomhle horší než chřipka," krčí rameny student psychologie Lukáš Rausscher. „Zavřel bych takového šílence už jen pro pokus tohle u nás zavádět," míní pro změnu osmadvacetiletý Filip Petrůch z Hulína. Připomíná, že každý večer jsou k vidění případy napadení klaunem ve světě. O tom, že jde o vážnou věc, pak svědčí i rozhodnutí pořadatelů akce, která se měla konat už dnes a zaměřením byla původně cílena právě na masky klaunů. „Kvůli situaci ve světě i s ohledem na to, co se děje na Kroměřížsku, jsme se rozhodli dlouhodobě plánovanou akci v hudebním klubu zrušit," potvrdili včera Deníku organizátoři. ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

