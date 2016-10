Nevládní organizace: Česká republika není připravena na aktuální hrozby

Praha – Česko by mělo zásadně změnit svůj bezpečnostní systém. Současný není připraven na aktuální hrozby, přitom Evropa je z bezpečnostního hlediska v nejkompliko­vanějším období za posledních 20 let. Dnes to na tiskové konferenci řekl ředitel nevládní organizace Evropské hodnoty Radko Hokovský.

Radko HokovskýFoto: Deník/Vladimír Šťastný

Bezpečnostní rizika podle Hokovského mohou posílit extremistické nebo autoritářské tendence ve společnosti. „Chceme, aby se liberální síly připravily na tyto hrozby, nepodlehly jim a aby nebyly omezeny svobody a prohloubeny tendence k zavádění policejního státu," řekl Hokovský. Jako jedno z opatření pro zajištění stability Česka v případě krize navrhuje vytvořit funkci státního tajemníka pro národní bezpečnost, který by koordinoval systémy vnější i vnitřní bezpečnosti a podléhal přímo premiérovi. Analytici Evropských hodnot také žádají o uvolnění více peněz pro české ozbrojené síly, které podle nich jsou nedostatečně financované. Vláda by podle nich měla zajistit, že armáda dokáže také bránit území Česka a neslouží pouze jako specializovaný sbor pro zahraniční mise. Analytici také doporučují další rozvíjení a výrazné posílení konceptu aktivních záloh armády a posílení obranyschopnosti obyvatelstva. Čtyři scénáře Organizace vypracovala čtyři scénáře vývoje v nadcházejících třech letech, které podle ní mohou negativně ovlivnit bezpečnost Česka. Hrozí podle ní opakování loňské migrační vlny nebo série islamistických teroristických útoků v evropských zemích. Jako rizika s menší pravděpodobností hodnotí vítězství kandidátky krajní pravice Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách nebo ruskou agresi v Pobaltí. „Naše studie by měla fungovat jako apel na naše představitele, abychom byli připraveni důsledkům těchto scénářů čelit," řekl Hokovský. Zdůraznil, že informace o bezpečnostní hrozbě nepřináší pouze jeho organizace, ale také bezpečnostní analytici z vládních i nevládních pracovišť, kteří se na vypracování scénářů hrozeb podíleli.

Autor: ČTK