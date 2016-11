Nezávislí neuspěli se stížností na senátní volby v Ostravě

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost hnutí Nezávislí, která zpochybňovala výsledek senátních voleb v ostravském obvodu číslo 70. Vyhrál tam šéf hasičů Zdeněk Nytra, v druhém kole porazil kandidátku Nezávislých Lianu Janáčkovou. Získal 51,81 procenta hlasů. NSS své rozhodnutí zpřístupnil na úřední desce.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tereza Vaisová

Porušení zákona spočívalo podle hnutí v tom, že se šéf hasičů Nytra v prvním kole deklaroval jako nezávislý, ale ve druhém vyšlo - podle volební stížnosti - najevo, že je ve skutečnosti kandidátem ODS a TOP 09. Přijal prý od nich peníze na kampaň. Jako příslušník bezpečnostních sborů podle zákona za žádnou politickou stranu kandidovat nesměl.

Podle NSS však hnutí nespecifikovalo, jaké konkrétní ustanovení zákona Nytra porušil. Navíc volební senát poukázal na to, že Nytra spolu s přihláškou do voleb odevzdal také petici s tisícovkou podpisů, kterou zákon od nezávislých kandidátů vyžaduje. Splnění podmínky je podle NSS "legitimizačním prvkem" nezávislého kandidáta.

"Spatřovat obcházení zákona o volbách do Parlamentu pouze v tom, že nezávislý kandidát přijme finanční podporu pro svou volební kampaň ze strany jiných, a to eventuálně i politických subjektů, by tento legitimizační aspekt do značné míry negovalo," stojí v rozhodnutí.

NSS zamítl také stížnost Norberta Naxery z Přeštic, který brojil proti výsledku senátních voleb v Plzni. Poukazoval na nerovné postavení kandidátů, mediální manipulaci veřejnoprávních sdělovacích prostředků, odnětí volebního práva bezdomovcům a možnou manipulaci s hlasy. Podle NSS jeho argumenty nebyly důvodné.

Se stížností neuspěl ani muž z Olomouce, který požadoval, aby sám mohl provést revizi sčítání voleb. NSS jeho stížnost odmítl kvůli neodstraněným vadám.

NSS v návaznosti na senátní volby obdržel 17 stížností, zabývá se jimi postupně, část již odložil či odmítl. Ve čtvrtek veřejně projedná několik podnětů, které zpochybňují volby v Mostě. Vyhrála tam Alena Dernerová.

Lhůta k vyřešení volebních stížností soudu vyprší 17. listopadu. Volební senát se ale pokusí podněty vyřešit rychleji, protože horní komora parlamentu by se měla poprvé v novém složení sejít už 16. listopadu.