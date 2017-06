Nezdar Mayové může vést k měkčímu brexitu, soudí politologové

Výsledky britských voleb zkomplikovaly podle politologů premiérce Therese Mayové postavení před jednáním s EU o podmínkách odchodu Británie z unie. Ztráta parlamentní většiny bude možná znamenat změkčení podmínek, se kterými ostrovní země jde do jednání, shodli se politologové.

Kabinet Mayové dosud dával najevo, že je zastáncem takzvaného tvrdého brexitu, tedy rezolutního zpřetrhání vazeb s EU.

Mayová si sice dojednala podporu Demokratické unionistické strany (DUP), která získala deset křesel. Jedním z volebních bodů kampaně této strany ale bylo, aby Severní Irsko mělo zajištěno specifické postavení v jednáních o brexitu, což příliš nekoresponduje s tvrdým brexitem," řekla politoložka Zuzana Kasáková z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity.

Změkčení postoje by podle ní bylo dobré, protože volby prokázaly, že voliči si nepřejí tak tvrdý brexit, jak Mayová navrhla. Naopak voliči dali najevo, že některé vazby na EU chtějí zachovat.

Pokud Mayová dostane v příštím týdnu podporu, nic podle Kasákové nebrání tomu zahájit jednání s unií 19. června, jak bylo plánováno.

Jednání se mohou protáhnout

Podle kolegy Kasákové z fakulty Kamila Švece po volbách hrozí, že jednání o brexitu se budou o další měsíce protahovat. "Vzhledem k lhůtám, které Británie nastavila, se ten čas nebezpečně moc zkracuje, aby s tím bylo možné efektivně něco dělat," míní.

Není podle něj jasné, jak dlouho bude nová vláda vznikat a zda vůbec bude schopna s tématem brexitu nakládat, protože strany, které ve volbách posílily, byly na rozdíl od konzervativců pro takzvaný měkký brexit. Při něm by britská strana přistupovala k rozchodu s EU vstřícně, výměnou za ponechání alespoň částečného přístupu na jednotný vnitřní trh. "Mají založeno na velký problém, aby to nějak v té lhůtě dali dohromady a aby v tom vyjednávání nějak neztratili, protože proti Británii teď stojí celá Evropská unie," míní Švec.

Maoyvá propadla v kampani

Mayové se podle Kasákové vypsání voleb, kterými chtěla posílit svoji pozici ve vyjednáváních, nevyplatilo. Sice volby vyhrála, ale nepodařilo se jí získat většinu. "V době vyhlášení voleb se zdálo, že je to chytrý tah, konzervativci měli vysokou podporu. Pokud by se jim ji podařilo proměnit v mandáty, tak by si Mayová zajistila dalších pět let čas na vyjednávání. Volby by nebyly těsně po dvou letech, které jsou vymezením pro jednání o brexitu," popsala Kasáková strategii Mayové. Premiérka si podle ní chtěla vytvořit prostor pro to, aby jednání s EU dovedla ke zdárnému konci, což je za pět let reálnější než za dva roky.

V kampani ale Mayová zcela propadla, nedokázala dobře své jednotlivé politiky vysvětlovat, omezila se pouze na opakování několika frází, nedokázala vystupovat jako silný lídr, míní expertka na britskou politiku. Velkou roli podle ní hrála i nedůvěra v Mayovou, která nejdříve slibovala, že volby nevyhlásí.

"Chyběla jí autenticita, která byla vlastní Jeremymu Corbynovi," míní. Šéf labouristů podle ní naopak dokázal dobře využít přešlapů konzervativců, vedl konzistentní a uvěřitelnou kampaň. "On se drží své rétoriky a radikálně levicových idejí. Ty dokázal prosadit, byť se mu podařilo tu radikálnost zmírnit a některá vyjádření byla i populistického charakteru, kdy labouristy stylizoval do strany, která zastupuje zájmy lidu," shrnula průběh kampaně Kasáková.