Nezkoušejte selfíčko s teroristou, varoval expert

Most – Studenti v Mostě si vyslechli rady, jak se chovat, když dojde k teroristickému útoku.

Studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě si vyslechli rady, jak se chovat, když dojde k teroristickému útoku. Ve škole jim přednášel bezpečnostní expert Andor Šándor. Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Co dělat, když vtrhne do školy šílený střelec? Jak se zachovat pokud budu na místě, kde došlo k teroristickému útoku? Na tyto a mnohé další otázky odpovídal studentům Střední školy diplomacie a veřejné správy (SSDVS) v Mostě generál čs. armády ve výslužbě a bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR Andor Šándor, uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management, v současnosti soukromý poradce v oblasti bezpečnosti.

„Nebyl u nás poprvé,“ řekla Deníku učitelka Kamila Pálová. „Bylo to moc fajn, zase jsem se dozvěděl něco nového a zajímavého,“ svěřil se Jonáš Cihlář ze třídy 4. C s tím, že přednášky má rád, právě proto, že při nich zazní množství novinek, které se nikde jinde nedozví.

Šándorův výklad zaujal i další studenty, kteří zaplnili tělocvičnu školy. První část přednášky věnoval aktuální situaci ve světě, hlavně vyhrocené situaci na Korejském poloostrově a spory mezi Spojenými státy s Severní Koreou.

V části věnované terorismu na školách upozornil na skutečnost, že hodně útoků, se děje ve Spojených státech. „Je potřeba, aby školy byly na podobné situace, ke kterým už mimochodem i u nás v republice také došlo, připraveny. Ale nejen to! Je potřeba, aby systém fungoval a garantoval, aby se nikdo takový do školy prostě nedostal,“ řekl Šandor. Školy by měly mít i fungující systém, když je ve škole nahlášena bomba.

A co dělat, když dojde k výbuchu? „Při prvním úderu zalehněte a hlavně se snažte nic nepozorovat, nevyčnívat. Schovejte se. Nesnažte se něco natočit na telefon. To udělají jiní, večer to pak můžete vidět v televizi. Když se schováte do budovy, tak nebuďte u vchodu. Nepozorujte, co se děje. Nic vám neuteče. Už vůbec nepřemýšlejte o takové šílenosti, byť je to dnes hodně módní věc, ale jinak hrozná volovina, o selfíčku, nebo nedej Bože selfíčku s teroristou,“ varoval expert. „Buďte rozumní, vystříhejte se takovýchto věcí, jde o život, který máte jen jeden“ poprosil studenty.

„Je pravdou, že to, že se stanete v České republice obětí teroristického útoku, je v podstatě méně pravděpodobné, než že se stanete svědkem, účastníkem nebo nedej Bůh obětí dopravní nehody,“ dodal závěrem směrem ke studentům Šándor.