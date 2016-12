Nikdy jsem v Berlíně necítila strach, říká manažerka z Přerova

Přerov – Třicetiletá obchodní manažerka z Přerova Marcela Kropáčová jezdí do Berlína často. A trhy podle ní k předvánoční atmosféře velkých německých měst neodmyslitelně patří. Když se před dvěma týdny kochala atmosférou vánočních trhů v jiném městě – Stuttgartu, ani ve snu by ji prý nenapadlo, že si někdo vybere jako cíl teroristického útoku hlavní město Berlín.

„Před dvěma týdny jsem byla ve Stuttgartu, kde vládla na trzích nádherná předvánoční atmosféra, všude hrály koledy. Pohybuji se v německých městech často, ale nikdy jsem zde necítila strach, přestože v ulicích postávají hloučky muslimů. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát, a že někdo použije jako zbraň kamion," říká mladá manažerka.

Útok v Berlíně ji prý šokoval i proto, že k němu došlo u pamětního kostela císaře Viléma. „Vybrali si toto symbolické místo přímo vedle kostela, což je strašné. Nejhorší na tom ale je, že se podobným útokům nedá zabránit. Teroristé, když budou chtít, tak se sem dostanou, ať už je migrační krize nebo ne," podotýká.

Ona sama prý ale svůj názor na cestování do Berlína nezmění. Přestože je z toho, co se stalo, stále v šoku. V Německu má totiž spoustu přátel. „Neovlivní mě to, přestože je to velká tragédie. To už bychom nemohli vycestovat vůbec nikam, protože stát se to může kdekoliv," uzavírá.

