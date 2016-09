Noc vědců se letos zaměří na téma bezpečnosti

Plzeň – Bezpečnost bude letošním hlavním tématem tradiční Noci vědců, která se koná vždy poslední zářijový pátek. Festival vědy se uskuteční na desítkách míst v Česku – ve školách, vědeckých centrech nebo hvězdárnách. Noc vědců je projektem Evropské komise zaměřeným na popularizaci vědy a techniky a v ČR má letos 23 spoluorgani­zátorů a řadu dalších partnerů.

Celkově se na akci podílí stovky lidí, institucí, společností a organizací, řekla v úterý Hana Královcová z plzeňského Techmania Science Center, které je národním koordinátorem akce.

Loňskou Noc vědců zasvěcenou světlu navštívilo na více než 50 místech po celé ČR přes 42.000 návštěvníků. Letos se lidé dozvědí víc o bezpečnosti. „A to bez ohledu na to, co si pod tímhle slovem představíte: bezpečnost na silnicích, bezpečí domova, bezpečně na internetu, bezpečnost při práci nebo bezpečné stahování aplikací do mobilního telefonu. Noc vědců nabídne odpovědi na otázku, jaká je v tom všem role vědy, a rozkryje řadu nečekaných souvislostí," uvedla Královcová.

V Plzni se Noc vědců bude konat od 17:00 do 23:00 ve středisku volného času Radovánek v Pallově ulici. Techmania tam předvede hrátky s prolamováním hesel nebo se špionáží, hasiči ukážou chytrý zásahový oblek a speciální rukavice pro hasiče. Vědci ze Západočeské univerzity přiblíží své výzkumy zaměřené na bezpečnost v dopravě. Představí materiály dobře absorbující energii, které lze použít na ochranné pomůcky motocyklistů.

Šifrované zprávy

Luštění zašifrovaných zpráv připravuje v Ostravě tamní univerzita a šifrování bude věnovaná i přednáška na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy chystá chemické workshopy a právnická fakulta Masarykovy univerzity představí výzkumné aktivity v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti. Přednášky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové se zaměří na bezpečnost v historii. Lidé se dozví, jak člověk bránil své území a majetek ve středověkém městě, jak se lidé chránili před nebezpečnými tvory nebo jaké byly zákonitosti ukrytí mincovních pokladů.

Podrobný program všech zapojených míst je na www.noc-vedcu.cz.