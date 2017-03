Normální taxi, nebo služba budoucnosti? Uber rozděluje pražské politiky

Zatočíme s Uberem, slibuje primátorka Adriana Krnáčová. Oblíbená aplikace podle ní porušuje zákony. Na to však bude potřeba je nejprve upravit, Existují dva směry, kterými se vydat.

Přepravní služba Uber je mezi Pražany oblíbená, magistrátu je však dlouhodobě trnem v oku. Společně s pražskými taxikáři upozorňuje vedení Prahy na fakt, že řidiči Uberu nedodržují legislativní požadavky, které jsou vyžadovány od standardních taxislužeb. Město je za to pravidelně pokutuje a podle primátorky Adriany Krnáčové je na čase přitvrdit.

Čtěte také: Sobotka: O svobodu můžeme přijít stejně rychle, jako komunisté přišli o moc

„Uber není sympatickým startupem, do kterého se stylizuje," míní Krnáčová. Chce se proto ve spolupráci s Brnem, kde začala služba nedávno jako ve druhém českém města také fungovat, tlačit na legislativní úpravy směřující k větší regulaci. V současnosti totiž tento typ přepravní služby české zákony neupravují.

Krnáčová popírá i jinak všeobecně přijímaný fakt, že Uber spadá pod takzvanou sdílenou ekonomiku, založenou na výměně a půjčování služeb a produktů mezi lidmi. „Nemá nic společného se sdílenou ekonomikou. Provozuje zcela normální taxislužbu," míní Krnáčová.

S tímto názorem nesouhlasí zastupitelský klub Pirátů, který zaslal premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dopis, týkající se právě Uberu a obecně sdílené ekonomiky. Piráti v něm požadují úpravu zákonů, což ostatně chce i Krnáčová. Otázkou však zůstává, kterým směrem se zákonodárci vydají.

Je to taxislužba?

Primátorka dlouhodobě kritizuje fakt, že řidiči Uberu nedodržují existující pravidla. Z jejích vyjádření se dá vyvodit, že by ráda požadavky na běžné taxislužby výslovně rozšířila i na Uber. To by však podle Pirátů byla chyba.

„Hlavní město Praha by mělo přizpůsobit zastaralé zákony realitě a nikoliv požadovat, aby se realita přizpůsobila současným regulacím," míní předseda pirátských zastupitelů v Praze Jakub Michálek. Je podle něj absurdní nutit řidiče, využívající k poskytování služeb mobilní aplikaci, aby měli třeba taxametry.

Neplatí podle něj ani argument, že Uber je „normální taxislužba". „Podle pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze není činnost aplikace Uber POP nijak legislativně upravena," uvedl Michálek s tím, že se tedy podle rozhodnutí soudu nedá Uber považovat za to samé jako taxi.

Praha, potažmo stát, tak stojí před diskuzí, jak se k celé službě postavit. Jestli ji vnímat optikou dosavadního fungování taxislužeb, nebo jako zcela nový segment přepravních služeb. Tématem se příští týden bude zabývat i dopravní výbor zastupitelstva, který chce podle svého předsedy Matěje Stropnického rovněž přijít s návrhy řešení.

Nepřehlédněte: Majitelé vyřazených aut mají šanci na jejich opětovné zapsání